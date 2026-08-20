Dólar en Colombia vuelve a subir, pero sigue cerca de los $3.000: estas son las razones

El dólar cerró este jueves en $3.062,97, con un aumento de $9,49 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada estaba en $3.053,48. Durante la sesión, la divisa alcanzó un mínimo de $3.033,33 y un máximo de $3.080. En total se realizaron 2.199 transacciones por US$1.754 millones, lo que muestra una elevada liquidez en el mercado cambiario. Según el reporte de JP Tactical Trading, la presión compradora se fortaleció durante la tarde y llevó al dólar hasta los $3.076, con movimientos puntuales alrededor de $3.080. Al cierre se presentó una ligera toma de utilidades. El repunte se produjo un día después de que la moneda estadounidense alcanzara niveles que no se veían desde octubre de 2018, cuando llegó a ubicarse alrededor de $3.032. Pese al rebote, los analistas consideran que la tendencia de fondo del peso colombiano continúa favorecida por el diferencial de tasas de interés y el buen comportamiento de la actividad económica local. Por eso, las estimaciones de mercado ubican el rango operativo de la tasa de cambio entre $3.080 y $3.200 por dólar durante las próximas jornadas. Siga leyendo: Dólar cae y la TRM se ubica en $3.098,79: petróleo y PIB impulsaron al peso colombiano

Petróleo sube por tensión entre Estados Unidos e Irán

El movimiento del dólar también estuvo relacionado con la situación internacional y, particularmente, con las tensiones en Medio Oriente. El índice dólar (DXY), que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a otras divisas, registró una variación moderada de 0,08% y llegó a 98,91 unidades. El principal foco de atención de los mercados estuvo en la escalada de las tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones económicas contra Irán, mientras Emiratos Árabes Unidos suspendió relaciones comerciales. El escenario presionó al alza los precios del petróleo. El Brent, referencia para Colombia, aumentó 2,13% hasta US$93,57 por barril, su nivel más alto desde finales de julio. Por su parte, el WTI avanzó 2,75% hasta US$86,71. Rodrigo Lama, director comercial de la fintech Global66, señaló: “La evolución del conflicto y la situación en el Estrecho de Ormuz, que permanece cerrado, sigue siendo la variable amplificadora”, señaló. Según Lama, una eventual reapertura del estrecho podría profundizar los movimientos favorables para las monedas de la región, mientras que una nueva escalada del conflicto podría revertir la apreciación de las monedas emergentes, incluso si los indicadores macroeconómicos son favorables. Puede leer: Dólar baja a $3.112 y mantiene al peso colombiano entre las monedas más fuertes: ¿qué esperan los analistas?

Remesas y ayudas por el terremoto también presionan el dólar

En Colombia hay otros factores que pueden estar aumentando la oferta de dólares y favoreciendo la valorización del peso. Uno de ellos son las remesas. Durante el primer semestre de 2026, los colombianos residentes en el exterior enviaron US$6.675 millones, un aumento de 2,7% frente a los US$6.495 millones del mismo periodo de 2025. El promedio mensual durante este año ha sido de aproximadamente US$1.112 millones. La expectativa de algunos analistas es que estos flujos puedan mantenerse por encima de ese promedio durante agosto y septiembre, debido a que colombianos en el exterior podrían aumentar los envíos de dinero para ayudar a sus familiares afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. A esto se suma la llegada de recursos internacionales destinados a atender la emergencia por el terremoto. Con corte al 19 de agosto, estaban confirmados US$47,96 millones en ayudas provenientes de 25 países. Los mayores aportantes eran Estados Unidos, con US$26,5 millones; Emiratos Árabes Unidos, con US$10 millones, e Italia, con US$4,5 millones. La monetización de esos recursos, es decir, su conversión a pesos para poder ser utilizados dentro del país, también puede aumentar la oferta de dólares en el mercado cambiario. David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, explicó a La República que tanto la monetización de las ayudas como un eventual aumento de las remesas podrían presionar la tasa de cambio a la baja.

Otro factor interno es el nivel de las tasas de interés del Banco de la República. Colombia mantiene tasas relativamente altas frente a las de varios bancos centrales del mundo. Esto puede hacer más atractivos los activos financieros denominados en pesos para algunos inversionistas internacionales y generar entradas de capital. “Las tasas de interés del Banco de la República siguen bastante altas frente a la mayoría de bancos centrales del mundo, esto también atrae flujos de portafolio a Colombia”, explicó Omar Suárez, gerente de renta variable de Aval Casa de Bolsa a La República. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas