Déficit de gas en Colombia ya es estructural: Promigas plantea cinco decisiones

El déficit de gas natural en Colombia dejó de ser un problema coyuntural y se convirtió en una situación estructural que exige decisiones tanto de corto como de mediano y largo plazo.

Así lo advierte el XXVII Informe del Sector Gas Natural en Colombia, presentado por Promigas, que plantea cinco prioridades para fortalecer el abastecimiento, recuperar la oferta nacional, ampliar la infraestructura, preservar la capacidad técnica de la regulación y proteger la competitividad del energético. El diagnóstico parte de una reducción sostenida de la producción y de las reservas nacionales, que ha obligado al país a recurrir cada vez más a las importaciones para atender la demanda. En 2025, la producción fiscalizada de gas natural cayó 12% y acumuló una reducción de 31% frente a 2021. Durante ese mismo periodo, las reservas probadas pasaron de 3.164 Giga-pies cúbicos (Gpc) a 1.717 Gpc, lo que ha limitado progresivamente la capacidad de la oferta nacional para responder a las necesidades del mercado. La menor disponibilidad de gas nacional ha tenido como consecuencia un aumento en la participación de las importaciones. Los volúmenes regasificados por SPEC LNG pasaron de un promedio anual de 5 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) en 2021 a 174 MPCD en 2025. La tendencia se mantiene en 2026. En lo corrido del año, el gas importado representó 28% del suministro total y en agosto alcanzó 34%.

Ante esta situación, Promigas adelantó para octubre de 2026, mediante una solución temporal, la ampliación de SPEC LNG que inicialmente estaba prevista para septiembre de 2027. Con esta expansión, la terminal adicionará 58 MPCD y llegará a una capacidad total de regasificación de 533 MPCD. La compañía considera que esta ampliación permitirá fortalecer la capacidad del país para responder a las necesidades de abastecimiento del sistema energético mientras se desarrollan soluciones de carácter estructural.

Menor margen de operación aumenta los riesgos

La combinación de una menor producción nacional, una mayor utilización de la infraestructura de importación y la ausencia de señales regulatorias suficientes para desarrollar infraestructura que aumente la confiabilidad del sistema de transporte ha reducido los márgenes operativos de la cadena de abastecimiento. En un escenario de menor holgura, una reducción inesperada en la producción de un campo o la indisponibilidad de un activo crítico puede tener efectos sobre diferentes segmentos del mercado. El impacto ya se refleja en el comportamiento de la demanda. Entre enero y agosto de 2026, la demanda no térmica disminuyó 58 GBTUD, equivalente a una caída de 7% frente al mismo periodo de 2025.

El segmento industrial observó la mayor reducción, con una caída de 23%, seguido por los sectores de gas natural vehicular y petrolero. Para Promigas, esta situación evidencia que un suministro insuficiente, costoso o incierto puede llevar a los consumidores a reducir su actividad o a sustituir el gas natural por otros energéticos que, en algunos casos, tienen mayores emisiones y costos. El efecto trasciende al mercado energético y puede tener consecuencias sobre la competitividad de las empresas, la calidad del aire, la salud y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, señaló que el país debe atender simultáneamente las necesidades inmediatas de abastecimiento y las condiciones que permitan recuperar la oferta nacional. “Colombia necesita resolver simultáneamente dos horizontes. En el corto plazo, asegurar las importaciones y la infraestructura necesarias para atender la demanda y responder a escenarios de mayor exigencia del sistema; y, en el mediano y largo plazo, recuperar la producción nacional y fortalecer la confiabilidad. No son caminos excluyentes: el país necesita avanzar en todos ellos al mismo tiempo”, afirmó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Aunque durante las últimas semanas se han adoptado medidas para atender las necesidades más inmediatas del sistema, el informe considera que el reto consiste en avanzar hacia una respuesta integral y sostenible.

Esto supone atender las necesidades de abastecimiento de corto plazo y, al mismo tiempo, desarrollar las soluciones estructurales necesarias para recuperar la confiabilidad y competitividad del sector.

Las cinco decisiones que propone InfoGas 2026

Con base en este diagnóstico, InfoGas 2026 plantea cinco decisiones prioritarias para fortalecer la seguridad energética y garantizar un suministro de gas natural confiable, diversificado y competitivo. 1. Asegurar y diversificar las importaciones La primera prioridad es materializar nueva infraestructura de importación, ampliar las alternativas de contratación y establecer reglas claras que permitan trasladar de manera eficiente los costos asociados al suministro, la regasificación y el almacenamiento. El informe también plantea que una eventual importación de gas desde Venezuela podría complementar y diversificar la oferta colombiana, siempre que el suministro sea confiable y no genere una nueva dependencia para el país. 2. Recuperar la oferta nacional de gas La segunda decisión está relacionada con la recuperación de la producción interna. Para ello, Promigas plantea retomar la exploración y acelerar la conversión de recursos contingentes en reservas. También propone facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos como Sirius y definir una ruta para el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales.

En este frente, el informe señala la necesidad de avanzar con mayor agilidad en los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, además de garantizar seguridad jurídica y condiciones tributarias competitivas que permitan desarrollar nuevas inversiones. 3. Fortalecer el transporte y la confiabilidad La tercera prioridad consiste en ampliar la capacidad para movilizar gas hacia los principales centros de consumo y desarrollar infraestructura que proporcione mayor flexibilidad y respaldo al sistema. Entre los proyectos mencionados está la conexión VIM-Interior (Jobo-Vasconia), que podría habilitar hasta 400 MPCD, mejorar la confiabilidad de la red y fortalecer la conexión entre los sistemas de transporte de la Costa Caribe y el interior del país. Para que estas inversiones se materialicen, InfoGas 2026 plantea la necesidad de contar con esquemas regulatorios que reconozcan las inversiones y la capacidad de respaldo que requiere el sistema. 4. Recuperar la estabilidad regulatoria La cuarta decisión apunta a preservar la capacidad técnica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). También propone aprobar con agilidad los proyectos priorizados en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y resolver las actualizaciones tarifarias pendientes. El objetivo es que el sector cuente con señales regulatorias oportunas, previsibles y consistentes, necesarias para que las empresas puedan tomar decisiones de inversión en infraestructura y abastecimiento.

5. Proteger la competitividad y a los consumidores La quinta prioridad es evitar que las restricciones de oferta y los mayores costos aceleren la pérdida de demanda de gas natural o impulsen su sustitución por energéticos con mayores emisiones. El informe también plantea la necesidad de garantizar el giro oportuno de los subsidios y mejorar su focalización, de manera que se proteja a los hogares vulnerables sin comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio.

Gas nacional e importado deben complementar la oferta

La conclusión de InfoGas 2026 es que Colombia no debe plantear el abastecimiento como una disyuntiva entre gas nacional o importado. El desafío está en construir una oferta diversificada, confiable y competitiva en un mercado que cuenta con una holgura cada vez menor. Las decisiones que se adopten serán determinantes para consolidar al gas natural como un componente estratégico de la seguridad energética y como respaldo del sistema eléctrico. El informe también destaca su papel en una matriz energética más diversificada, resiliente y sostenible. La firmeza y flexibilidad del gas serán cada vez más relevantes para responder a la variabilidad hidrológica, complementar la creciente participación de fuentes renovables, impulsar la competitividad y el desarrollo productivo y contribuir a mejorar la calidad de vida de los hogares.

En ese escenario, la ampliación de la infraestructura de importación puede atender las necesidades inmediatas, pero la recuperación de las reservas y de la producción nacional aparece como uno de los principales desafíos para garantizar el abastecimiento de gas en Colombia en los próximos años.

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