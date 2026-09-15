Alerta en Caucasia por fuga de 10 presos: ofrecen millonaria recompensa para recapturarlos

Una fuga masiva de 10 detenidos se registró en la madrugada de este lunes 14 de septiembre en la estación de Policía de Caucasia, Antioquia, hecho que activó un operativo de búsqueda en el municipio y sus alrededores.

De acuerdo con la Alcaldía de Caucasia, la evasión ocurrió hacia las 5:05 de la mañana, cuando los hombres lograron salir de la estación en circunstancias que ahora son materia de investigación.

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Ante la fuga, las autoridades activaron un plan candado para intentar localizar a los evadidos y ordenaron la revisión de cámaras de seguridad para establecer la ruta que habrían tomado después de abandonar las instalaciones.

La Alcaldía y la Policía anunciaron además una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que permita ubicar y recapturar a los hombres que permanecen prófugos.