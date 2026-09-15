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Alerta en Caucasia por fuga de 10 presos: ofrecen millonaria recompensa para recapturarlos

Los señalados estaban recluidos allí por homicidio agravado, feminicidio, porte ilegal de armas, acto sexual abusivo, entre otros delitos.

  • Entre los prófugos está Arley Antonio Velázquez Suárez, alias ‘El Mello’, quien, según las autoridades, sería presunto cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo. FOTO Alcaldía de Caucasia.
    Entre los prófugos está Arley Antonio Velázquez Suárez, alias ‘El Mello’, quien, según las autoridades, sería presunto cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo. FOTO Alcaldía de Caucasia.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Una fuga masiva de 10 detenidos se registró en la madrugada de este lunes 14 de septiembre en la estación de Policía de Caucasia, Antioquia, hecho que activó un operativo de búsqueda en el municipio y sus alrededores.

De acuerdo con la Alcaldía de Caucasia, la evasión ocurrió hacia las 5:05 de la mañana, cuando los hombres lograron salir de la estación en circunstancias que ahora son materia de investigación.

Lea más: Operativo contra el Clan del Golfo en Antioquia deja a alias Niche abatido, 3 capturados y 7 secuestrados rescatados

Ante la fuga, las autoridades activaron un plan candado para intentar localizar a los evadidos y ordenaron la revisión de cámaras de seguridad para establecer la ruta que habrían tomado después de abandonar las instalaciones.

La Alcaldía y la Policía anunciaron además una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que permita ubicar y recapturar a los hombres que permanecen prófugos.

Así habrían escapado de la estación

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los detenidos habrían utilizado seguetas para afectar la cadena que reforzaba una de las rejas de la estación. Después habrían ejercido fuerza para abrirla y salir del lugar.

Durante la fuga, uno de los uniformados encargados de la custodia intentó impedir que los hombres abandonaran la estación, pero no logró evitar la evasión.

Las autoridades adelantan ahora las verificaciones para establecer cómo se produjo dicha ruptura de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan.

¿Quiénes son los 10 que se fugaron?

Entre los hombres que escaparon está Arley Antonio Velázquez Suárez, alias ‘El Mello’, quien, según las autoridades, sería presunto cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.

Los otros nueve sujetos también fueron identificados.

Alex José Alberto Boom, por homicidio agravado; Juan Carlos Cara Márquez, detenido por concierto para delinquir; Juan Camilo Montoya García, por violencia intrafamiliar; Julio José Peralta Peña, investigado por fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido; Leider Osorio Marimon, por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; Darío Luis Sierra Mendoza, por hurto calificado; Abraham Díaz Sosa, investigado por feminicidio; Carlos Alberto Gómez Vega, por acto sexual abusivo con menor de 14 años; y Faider Antonio Bassa Deha, por acceso carnal o acto sexual abusivo.

Entérese: Presunto feminicidio en Copacabana, Antioquia, terminó racha de casi 1.000 días sin estos delitos

La recomendación para quienes tengan información sobre el paradero de alguno de ellos es entregarla a las autoridades a través de los canales institucionales, evitando cualquier intento de confrontación directa.

Puede hacerlo a través de la Línea Segura 3203053398, todo de manera anónima.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo ocurrió la fuga de los 10 presos en Caucasia, Antioquia?
La fuga ocurrió en la madrugada del lunes 14 de septiembre, aproximadamente a las 5:05 a. m., en la estación de Policía de Caucasia, Antioquia.
¿Cómo habrían escapado los detenidos de Caucasia. Antioquia?
Según la información conocida, los presos habrían utilizado seguetas para cortar la cadena que reforzaba una de las rejas de la estación. Posteriormente, habrían ejercido fuerza para abrirla y salir de las instalaciones.
¿Qué hicieron las autoridades después de la fuga en Caucasia?
La Policía y la Alcaldía de Caucasia activaron un plan candado para intentar localizar a los fugados. También se ordenó la revisión de las cámaras de seguridad con el propósito de establecer qué ruta habrían tomado después de escapar.
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