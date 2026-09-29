La Premier League declaró culpable al Manchester City por infracciones financieras, ¿descenderá?

El Manchester City fue declarado “culpable” de “graves” infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018 por la Premier League, anunció la organizadora del campeonato inglés este martes. El club inglés anunció de manera inmediata que recurrirá las conclusiones de la investigación, al considerarse “inocente” de las “acusaciones” que se le imputan. Entre estas acusaciones está la de que el City habría firmado contratos ficticios con varios socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club, ocultando el verdadero estado de sus finanzas y evitando infringir los límites de gasto de la Premier League y la UEFA. Una comisión independiente también declaró al club culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación en la investigación. Para el presidente de la Premier League, Richard Masters, citado en el comunicado, quedó demostrado que “el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década”. “Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados”, añadió.

Por el momento no se ha impuesto ninguna sanción y el City ha anunciado que recurrirá la decisión. “El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados”, anunció la entidad en un comunicado. Desde que el City fue adquirido en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, se ha convertido en una de las grandes potencias del fútbol inglés y europeo. En los últimos 15 años ha ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups y siete Copas de la Liga, además de conquistar la primera Liga de Campeones de la entidad en 2023. Ese mismo año, el club fue acusado por la Premier League tras una investigación sobre presuntas infracciones financieras. La audiencia ante una comisión independiente comenzó en septiembre de 2024 y concluyó tres meses después.

Liam Gallagher quiso apaciguar la situación

El fútbol y la música son dos partes importantes de la cultura popular, al menos, en occidente es así. El cantante la banda de rock Oasis, Liam Gallagher, escribió en sus redes sociales hace unos días que la sanción al City no pasaría lo económico. No obstante, con tantas pruebas en contra, la mejor liga del mundo se ve en la obligación de dictar un castigo ejemplar con uno de los equipos que más ha dominado el torneo desde su creación en 1992. “Acabo de ser informado por alguien en una posición muy muy alta de que si perdemos nuestra apelación, lo cual no haremos, recibiremos una multa y una prohibición de traspasos y eso es todo. Así que todos vosotros, desesperados neuróticos, callaos de una vez”, mencionó Gallagher. Liam como su hermano Noel son fanáticos del City desde mucho antes que el club fuera vendido al fondo inversionista árabe.

¿Cuáles pueden ser los castigos?

Si bien la sanción económica, como menciona el cantante de Oasis, es un hecho, hay 3 escenarios que no son para nada favorables para el club “citizen”. El primero es el descenso a la EFL Championship (segunda división del fútbol inglés), el segundo escenario es descender incluso a la quinta división inglesa, ya que es la categoría más alta que no pertenece a la English Football Asociation (EFL), o sea, el fútbol profesional inglés. Por último, está la opción de quedarse en primera división, pero se le retirarían los títulos y se les darían a los equipos que fueron subcampeones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Así como puede pasar cualquiera de las anteriores 3 opciones, puede pasar que solo sea una multa económica y el City como se le conoce. Lea también: Continúa el rifirrafe: FIFA acusó a la UEFA de desinformar sobre proyecto frustrado de capital privado