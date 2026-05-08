Premios Platino 2026: películas y series colombianas que buscan ganar, más nominadas y dónde puede ver la gala

Este sábado por fin se conocerá cuáles son las mejores películas y series iberoamericanas del último año. Los Premios Platino, que reconocen las producciones más destacadas de la región, se llevarán a cabo en las instalaciones de Xcaret, el parque temático ubicado en la Riviera Maya, en México.
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Hay 30 películas y 19 series compitiendo por la estatuilla plateada. En las categorías de cine, las películas con más nominaciones, once cada una, son Belén, dirigida y protagonizada por la argentina Dolores Fonzi, la cual está basada en el caso real de una joven que fue encarcelada injustamente tras haber tenido un aborto espontáneo, y Los Domingos, de la dos veces ganadora del Goya Alauda Ruiz de Azúa, cinta que pone el foco en Ainara, una joven que desata un caos familiar cuando le dice a su familia que quiere ser monja.
Y en series, El Eternauta –la adaptación de Netflix de la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López– es la más nominada, con 13 menciones.
Le sigue Anatomía de un instante, también una adaptación de la novela homónima del escritor español Javier Cercas, que reconstruye cómo fue el fallido golpe de Estado del 23-F, el 21 de febrero de 1981, y que está nominada en 12 categorías.