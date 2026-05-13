Loco X Volver: Maluma renace con su nuevo álbum

Este jueves 14 de mayo Maluma lanza su décimo álbum, Loco x Volver, lo hará con un concierto gratuito, en la Plaza de Botero, en el centro de Medellín, porque esa es precisamente la idea del álbum, volver al centro, Maluma quiere reconectarse con si mismo, con su ciudad, con la persona que era antes de la música y la fama.
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–Este es un momento muy especial, este lanzamiento recoge una temporada muy hermosa de mi vida, este álbum representa mi corazón, mi amor por mi tierra, por mi familia y sobre todo el amor a mí mismo, que aunque no pareciera, quizás me faltaba quererme mucho más y amarme de una manera auténtica, como simplemente era. Esto es un carta abierta desde el fondo de mi corazón, una carta de sanación y que bonito poderse mostrar así, vulnerable, humano, como hoy en día soy, como quiero sentirme. Me han pasado cosas y momentos difíciles como a todos, pero ese amor por mi familia, por Dios y el universo hizo que hoy la historia fuera demasiado bonita y me convirtiera en un hombre diferente a lo que era, completamente opuesto, sin dejar a un lado el agradecimiento de todas las etapas pasadas que viví, porque fueron bonitas, importantes, me dieron momentos de gloria, pero hoy siento que lo que quiero ganar viene en un paquete completamente distinto, hoy lo único que quiero es salud, quiero estar con mi esposa, con mis hijos, que ya voy a ser padre de otro, no lo puedo creer –dijo Maluma, en una sesión de escucha previa al lanzamiento del disco en la que EL COLOMBIANO estuvo presente.