Preocupación entre venteros del Atanasio Girardot: 66 módulos serán demolidos por evento de electrónica

La llegada de EDC Colombia 2026 -uno de los eventos de electrónica más importantes del mundo- al estadio Atanasio Girardot de Medellín ya comenzó a cambiar la rutina de los venteros de la Unidad Deportiva.
Este festival, programado para el 10 y 11 de octubre, requiere el cierre y adecuación de buena parte del complejo deportivo, una operación que tendrá consecuencias distintas para quienes trabajan alrededor de los escenarios.
En total, la Unidad Deportiva cuenta con 298 módulos. De ellos, 66 serán demolidos para permitir el montaje del evento en el espacio comprendido entre la Marte 1 y la Marte 2.
Si bien otros venteros permanecerán en su sitio, también tendrán que enfrentar un periodo sin actividad comercial debido al cierre de la unidad durante el montaje y el desmontaje.
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Ese fue precisamente el punto que llevó el pasado lunes 7 de septiembre a un grupo de venteros a acudir al Concejo de Medellín para expresar sus preocupaciones y pedir que también se les tenga en cuenta en las decisiones que se adopten.