Así fue la lucha de Presley Gerber contra las adicciones y los problemas de salud mental

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación. Fuentes citadas por TMZ señalaron que se trataría de una presunta sobredosis, aunque el médico forense del condado de Los Ángeles informó que la investigación continúa y que todavía hay información limitada sobre el caso. La autopsia aún no ha sido completada.
En los últimos años, Gerber había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental, sus adicciones y sus intentos por recuperarse. Era hijo de Crawford y Gerber, hermano de la modelo Kaia Gerber y había construido su propia carrera en la industria de la moda. Sin embargo, durante años enfrentó problemas relacionados con su salud mental, depresión y adicciones.
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El modelo decidió hablar públicamente de esas dificultades y compartir parte de su proceso. Su intención, según explicó en diferentes ocasiones, era que su experiencia pudiera servirle a otras personas que atravesaban situaciones similares.