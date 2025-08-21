Prestamista denunció a Teófilo Gutiérrez ante la Fiscalía por presuntamente amenazarlo de muerte tras un cobro de deudas

Una amenaza, presuntamente proferida por el delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, de 40 años, fue el detonante de una denuncia penal que ahora lo tiene en el ojo del huracán ante la opinión pública.
La sugestiva frase habría sido el comienzo de una nueva polémica y disputa legal protagonizada por el reconocido jugador colombiano: “Haga lo que le dé la gana, cualquier día te encuentran con la boca llena de moscas”, siendo el centro de un nuevo escándalo que sacude el entorno del fútbol colombiano.
Se trata de un prestamista, quien aseguró temer por su vida y llevó el caso a las autoridades competentes, precisamente a la Fiscalía, desencadenando un proceso judicial que podría tener serias repercusiones para el reconocido jugador.