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Presupuesto participativo: Más de 131.000 habitantes de Medellín eligieron los proyectos que la Alcaldía debe priorizar

La jornada de Presupuesto Participativo 2026 concluyó con un récord histórico de 131.585 votos directos. Mediante una plataforma virtual con verificación biométrica, la ciudadanía definió los recursos para proyectos de salud, deporte y hambre en 2027.

  • Los proyectos más votados fueron deporte, recreación y actividad física,prevención de la enfermedad y promoción de la salud, dignificación y cuidado para las personas mayoresy Alianza Medellín Cero Hambre. Foto: Archivo EL COLOMBIANO
    Los proyectos más votados fueron deporte, recreación y actividad física,prevención de la enfermedad y promoción de la salud, dignificación y cuidado para las personas mayoresy Alianza Medellín Cero Hambre. Foto: Archivo EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 25 minutos
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Una nueva jornada de Presupuesto Participativo, en la que las comunidades de Medellín deciden los proyectos, acciones, obras y estrategias que consideran más prioritarias en sus barrios, finalizó este lunes.

Esta herramienta, creada desde 2004, consiste en un mecanismo de planeación y decisión ciudadana mediante el cual los habitantes definen de forma directa la destinación de un porcentaje de los recursos públicos de libre inversión para sus comunas y corregimientos.

En esta ocasión, las votaciones se realizaron en una plataforma virtual, con la habilitación de 109 puntos alternativos para quienes requerían acompañamiento presencial, donde se atendieron a 6.263 personas. En total, 131.585 personas participaron.

Las elecciones del Presupuesto Participativo 2026 se realizaron entre el 16 y el 21 de septiembre y las iniciativas elegidas serán ejecutadas en 2027 en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

Entre los proyectos que más votos recibieron se destacan: Deporte, recreación y actividad física, con 81.484; Prevención de la enfermedad y promoción de la salud, con 75.751; Dignificación y cuidado para las personas mayores, con 72.292; y Alianza Medellín Cero Hambre, con 70.512.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció a los ciudadanos la participación en la jornada, y exaltó que hubo garantías para el libre ejercicio democrático y la transparencia en la destinación de los recursos.

“Hubo un promedio de 21.930 votos diarios, el más alto de la historia. Unas elecciones con total transparencia: un sistema 100 % virtual y con verificación biométrica para garantizar que cada voto fuera legítimo y seguro”, especificó el mandatario.

Con el reconocimiento biométrico, las autoridades locales buscaron impregnar el proceso de la seguridad, la transparencia y la confianza, que le permitieron a Medellín recibir un reconocimiento internacional del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa por sus buenas prácticas de participación ciudadana, en 2025.

El secretario de Participación Ciudadana, Camilo Andrés Cano, entregó un parte positivo, a pesar de que hubo cuatro días menos de votación que en la jornada anterior.

“Esto nos deja muy contentos porque la ciudadanía se movilizó. Recordemos que tuvimos seis días de votaciones, es decir, cuatro días menos que el año anterior y registramos los picos más altos de la historia. Este año la plataforma estuvo habilitada las 24 horas del día”, señaló Cano.

Más de 38 profesionales de apoyo acompañaron a las personas que requerían asistencia para participar en el proceso. Aunque las votaciones se realizaron durante menos días que en 2025.

Las comunas con mayor participación fueron 1 (Popular), 5 (Castilla), 7 (Robledo), 13 (San Javier) y 16 (Belén).

Los resultados completos por comuna o corregimiento se pueden consultar en: https://votapp.medellin.gov.co/results

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas participaron en el Presupuesto Participativo 2026 de Medellín?
En total participaron 131.585 ciudadanos. Además, se habilitaron 109 puntos presenciales donde se asistió a 6.263 personas para realizar su votación digital.
¿Cuáles fueron las comunas con mayor votación en Medellín?
Las comunas con los índices más altos de movilización ciudadana fueron Popular (Comuna 1), Castilla (Comuna 5), Robledo (Comuna 7), San Javier (Comuna 13) y Belén (Comuna 16).
¿Qué proyectos recibieron la mayor cantidad de votos?
Los sectores priorizados por la comunidad fueron Deporte y Recreación (81.484 votos), Salud y Prevención (75.751), Cuidado al Adulto Mayor (72.292) y la alianza Medellín Cero Hambre (70.512).
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