Presupuesto participativo: Más de 131.000 habitantes de Medellín eligieron los proyectos que la Alcaldía debe priorizar

Una nueva jornada de Presupuesto Participativo, en la que las comunidades de Medellín deciden los proyectos, acciones, obras y estrategias que consideran más prioritarias en sus barrios, finalizó este lunes.

Esta herramienta, creada desde 2004, consiste en un mecanismo de planeación y decisión ciudadana mediante el cual los habitantes definen de forma directa la destinación de un porcentaje de los recursos públicos de libre inversión para sus comunas y corregimientos.

En esta ocasión, las votaciones se realizaron en una plataforma virtual, con la habilitación de 109 puntos alternativos para quienes requerían acompañamiento presencial, donde se atendieron a 6.263 personas. En total, 131.585 personas participaron.

Las elecciones del Presupuesto Participativo 2026 se realizaron entre el 16 y el 21 de septiembre y las iniciativas elegidas serán ejecutadas en 2027 en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

Entre los proyectos que más votos recibieron se destacan: Deporte, recreación y actividad física, con 81.484; Prevención de la enfermedad y promoción de la salud, con 75.751; Dignificación y cuidado para las personas mayores, con 72.292; y Alianza Medellín Cero Hambre, con 70.512.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció a los ciudadanos la participación en la jornada, y exaltó que hubo garantías para el libre ejercicio democrático y la transparencia en la destinación de los recursos.

“Hubo un promedio de 21.930 votos diarios, el más alto de la historia. Unas elecciones con total transparencia: un sistema 100 % virtual y con verificación biométrica para garantizar que cada voto fuera legítimo y seguro”, especificó el mandatario.