Abecé del Presupuesto Participativo en Medellín: así puede votar por los proyectos de su barrio

Harry tenía una panadería en el barrio Santa Mónica, en el centro-occidente de Medellín, que funcionaba sencillamente bien. Luego entró a un programa del Presupuesto Participativo, recibió capacitación en contabilidad y mercadeo, y la Alcaldía le dotó el negocio con hornos y maquinaria de última tecnología. Hoy logró abrir una segunda sede en Manrique.
Daniela, del Doce de Octubre, en la comuna 6, tenía el sueño de ser repostera, pero no los medios para hacerlo realidad. El Presupuesto Participativo le ayudó a montar su emprendimiento y pasó de vender postres esporádicamente a vender casi todos los días.
Niños con problemas visuales que lograron hacerse los exámenes y conseguir sus gafas recetadas y familias de barrios populares que ven con orgullo cómo les mejoraron la fachada y la estructura de sus casas. Solo en 2024, 180 familias recibieron mejoramientos de vivienda.
Y para el hambre, más de 83.600 bonos alimentarios han llegado a hogares vulnerables en lo que va de esta administración.
Entérese: Más de 15.480 hogares se beneficiarán con la estrategia Medellín Cero Hambre en 2025
Estos son algunos de los logros, que en últimas son transformaciones de vidas, detrás del Presupuesto Participativo de Medellín, el mecanismo que le permite a cualquier habitante de la ciudad mayor de 14 años decidir cómo se invierte el 5% del presupuesto de inversión de la Alcaldía cada año. Este año, las votaciones serán del 16 al 20 de septiembre. Aquí le contamos todo lo que necesita saber para poder participar.