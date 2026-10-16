Sin James y con cinco bajas más, Nacional visita a Boyacá Chicó: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Atlético Nacional tendrá una ausencia destacada este sábado en su visita a Boyacá Chicó. James Rodríguez no hace parte de la nómina de viajeros para el compromiso aplazado de la primera fecha de la Liga BetPlay-2, una decisión que obedece más a un tema de descanso que a algún problema físico.
El conjunto verdolaga se enfrentará al equipo boyacense desde las 3:00 p. m., en un partido importante para sus aspiraciones de asegurar un lugar en los cuadrangulares semifinales. El encuentro tendrá transmisión de Win Sports+.