Sin James y con cinco bajas más, Nacional visita a Boyacá Chicó: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Atlético Nacional tendrá una ausencia destacada este sábado en su visita a Boyacá Chicó. James Rodríguez no hace parte de la nómina de viajeros para el compromiso aplazado de la primera fecha de la Liga BetPlay-2, una decisión que obedece más a un tema de descanso que a algún problema físico. El conjunto verdolaga se enfrentará al equipo boyacense desde las 3:00 p. m., en un partido importante para sus aspiraciones de asegurar un lugar en los cuadrangulares semifinales. El encuentro tendrá transmisión de Win Sports+.

La ausencia de James representa una novedad para el equipo antioqueño, que buscará mantener su ritmo competitivo en la recta decisiva de la fase todos contra todos. El cuerpo técnico optó por darle descanso al mediocampista, por lo que su no convocatoria no está relacionada con una lesión, según la información disponible.

Cinco bajas más para Nacional

Además de la ausencia del volante, Atlético Nacional tendrá que afrontar el compromiso con cinco futbolistas que continúan en sus respectivos procesos de recuperación: William Tesillo, Andrés Reyes, Marlos Moreno, Ian Poveda y Alfredo Morelos. Estas ausencias reducen las alternativas del equipo para el encuentro en Tunja, en el que buscará sumar tres puntos que le permitan acercarse a su objetivo de avanzar a la siguiente fase del campeonato. De acuerdo con el panorama previo al partido, Nacional necesita siete unidades para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Por eso, cada compromiso adquiere importancia en la lucha por sellar anticipadamente su presencia entre los ocho mejores del torneo. El reto será responder a las ausencias y mantener el rendimiento colectivo para evitar complicaciones en el tramo final de la fase regular. Para saber más: Samuel Martínez, entre los llamados a figurar en el futuro del fútbol; conozca a los mejores sub-18 a nivel mundial

Boyacá Chicó también necesita sumar

Al frente estará un Boyacá Chicó que afronta el compromiso con una motivación distinta, pero igualmente importante: sumar puntos para luchar por la permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano. El equipo boyacense buscará aprovechar su condición de local para complicar a Nacional y conseguir un resultado que le ayude en su objetivo de mantenerse en primera división. Así, el partido tendrá intereses importantes para ambos conjuntos. Mientras Nacional busca acercarse a los cuadrangulares, Chicó necesita puntos para sostener sus aspiraciones de permanencia. El balón rodará este sábado desde las 3:00 p. m., con transmisión de Win Sports+, en un encuentro en el que el conjunto antioqueño intentará dar otro paso hacia la clasificación, incluso sin una de sus figuras más reconocidas.

Ficha técnica:

Evento: Aplazado de la fecha 1 de la Liga Betplay-2 Estadio: La Independencia Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar) Televisión: Win Sports +

Posibles formaciones

Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Santiago Mera; Estiven Sarria, Alejandro Maya y Jacobo Pimentel. Técnico: Jhon Jaime Gómez Nacional: Franco Armani; Jhan Moreno, César Haydar, Néider Parra, Samuel Martínez; Juan Zapata, Felipe Marín, Elías Cabrera; Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Nicolás Rodríguez. Técnico: Lucas González No se vaya sin leer: A diferencia de Bogotá, Medellín sí tendrá fútbol: el Atanasio está impecable para el clásico entre Nacional y DIM

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