“Los reservamos para la reconstrucción”: primera dama explica qué hará con los recursos de su fundación tras el terremoto

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, volvió a pronunciarse sobre las polémicas que han rodeado su papel en la recepción de donaciones para atender a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. En entrevista con La FM, respondió a los señalamientos, explicó qué pasará con los recursos recogidos por su fundación y defendió su trabajo social frente a las críticas que ha recibido desde que su esposo, Abelardo de la Espriella, llegó a la Presidencia.

Entre otras cosas, reiteró que los recursos que recibió la fundación Colombia Luz y Sonrisas durante la campaña no se utilizaron en la primera fase de atención humanitaria a los damnificados. Según explicó, la decisión fue reservar ese dinero para la etapa de reconstrucción, en la que ya tiene previstas alianzas con tres constructoras que han trabajado en los territorios afectados.

Pineda insistió, como ya lo había hecho en entrevista con Telecaribe, en que su organización presentará un balance de la gestión y de la destinación de los fondos, aunque defendió que las fundaciones rinden cuentas ante sus juntas directivas.

Puede leer: ¿‘Dieta política’? Cinco claves del proyecto con el que el Gobierno busca quitarle la “mermelada” al Congreso

“Tomé la decisión, tuve la iniciativa junto a mi junta directiva de decidir que todos los recursos que recibimos durante la campaña no fueran utilizados durante la primera fase de ayudas humanitarias, sino que lo reserváramos para esta segunda fase, que es la fase de reconstrucción. Mi fundación Colombia es Luz y Sonrisa cuenta con tres alianzas inicialmente con constructoras que ya han estado en los territorios”, explicó.

Dijo que no tiene nada que ocultar sobre el manejo del dinero y aseguró que su compromiso es mostrar qué recursos recibió la fundación y qué se hará con ellos.

“A través de mi fundación, como la ley bien lo describe, vamos a mostrar y a rendir cuentas de toda la gestión que hemos hecho durante la campaña, esto no es un ministerio y no estoy obligada tampoco a que tenga que obligatoriamente mostrar qué es lo que hago, porque las fundaciones le rinden cuentas a su junta directiva. Pero no tengo nada que ocultar; mi compromiso es social y con absoluta transparencia de ver cuáles son los fondos, qué se recogió y qué se va a hacer”, señaló.

En diálogo con Vanessa de la Torre, detalló que la entrega de ayudas no se hace de manera indiscriminada. Según dijo, están verificando que las familias hayan perdido su vivienda y que el terreno donde se construiría una nueva casa no esté ubicado en una zona de riesgo.

“Estamos haciendo una selección muy cuidadosa y muy responsable de las familias afectadas que lo perdieron todo, que cuentan con un lote y que ese lote tenga una evaluación que no entre dentro de riesgos para poder volver a construir ahí y devolverles una vivienda”, afirmó.

Para establecer quiénes necesitan con mayor urgencia la ayuda, la fundación trabaja con las alcaldías de los municipios afectados, que cuentan con información sobre las familias damnificadas y sus condiciones.

“Son terrenos que nosotros estamos trabajando de la mano con las alcaldías que tienen ya caracterizado el territorio; ellos también tienen el Registro Único de Damnificados, ahí saben y le dan la prioridad de acuerdo a las necesidades a cuáles son esas familias que lo perdieron todo, que más lo necesitan y que tienen un lote que está ya evaluado y determinado donde sí se puede construir”, agregó.

De acuerdo con Pineda, el proceso de selección se adelanta directamente con los mandatarios locales, a quienes les solicitan identificar a las familias que deberían recibir las primeras viviendas.

“Nosotros estamos trabajando de la mano de los alcaldes, hacemos las llamadas directamente al alcalde, le ponemos la situación de lo que queremos hacer y le decimos: ‘Alcalde, usted conoce su territorio, conoce las situaciones, según la priorización que usted tiene cuáles son las familias, porque queremos empezar por territorio con cinco familias en cada territorio, ir haciendo las viviendas, evaluándolas, pero de la mano de las alcaldías es que estamos trabajando esas priorizaciones para seleccionar las familias beneficiarias’”, sostuvo.

Entérese: Se salvó el partido de Abelardo: Consejo de Estado negó la suspensión provisional de su personería jurídica

“Ni me intimidan ni me detienen”

Durante la entrevista, la primera dama respondió a los cuestionamientos que ha recibido desde que su esposo, Abelardo de la Espriella, llegó a la Presidencia. Afirmó que las críticas no la harán abandonar su trabajo social y sostuvo que algunos sectores de la oposición la han utilizado para atacar al Gobierno.

“Me he sentido atacada, pero siento que eso ni me intimida ni me detiene porque yo estoy aquí con un propósito y es el de ayudar. Yo estoy preparada para que me ataquen también, eso a mí no me detiene, no me preocupa ni me intimida ni me entristece. Tampoco me quita el impulso a seguir trabajando porque son muchas las personas que necesitan del trabajo”, aseguró.

A su juicio, parte de los señalamientos buscan generar atención en redes sociales y cuestionó que algunas de las críticas provengan de otras mujeres.

“Me han utilizado como instrumento los opositores del gobierno de mi esposo como instrumento para atacarme y además para ganar likes. Siento que las personas que más me atacan a mí son mujeres... pero no me importa, no me importa... Cuando uno está haciendo cosas bonitas y que lo utilicen a uno como instrumento porque no están de acuerdo o porque son oposición de gobierno, eso para mí no significa nada porque yo sé que lo que estoy haciendo está bien hecho”, dijo.

Dejó claro que no responderá a quienes buscan afectar su nombre y recordó que lleva más de 17 años trabajando junto a personas que conocen su trayectoria.

“No le contesto a las personas que con ataques y que con presiones quieran manchar mi nombre, porque ninguna mentira de lo que me quieran tachar va a dañar todo lo que yo he hecho, toda mi trayectoria, cómo me ven mis hijos, cómo me ve mi familia y cómo me han visto las personas que durante más de 17 años han trabajado de la mano conmigo”, afirmó.

Sobre su polémico viaje a París, negó que el desplazamiento se hubiera pagado con recursos públicos y dijo que gestionó patrocinios privados para llevar a los 40 artesanos.

“Se generó una polémica porque ataques señalaban que nos fuimos a París con recursos, con dinero público, y no fue así. Nosotros con recursos propios, porque yo me hice el compromiso desde antes de ser primera dama, de tocar puertas y gestionar con privados los patrocinios para que más de 40 artesanos llegaran a París y tuvieran intercambios de saberes allá”, señaló.

Conozca: MinCultura Paola Holguín defiende el retiro de piezas del Museo Nacional: “No puede ser un espacio de apología al delito”

Aclaró que el cargo de primera dama no tiene remuneración y que cuenta con ingresos propios, producto de su trabajo y de las actividades económicas que ha desarrollado con su esposo.

“El rol de la primera dama es un poco gaseoso, no tenemos sueldo. ¿Uno cómo hace? Bueno, yo he trabajado siempre, yo tengo mis recursos, mi esposo también me apoya con recursos propios, independientemente del gobierno. Nosotros hemos viajado por el mundo también desde hace mucho tiempo, y yo he sido una mujer que siempre ha trabajado desde hace más de 17 años de la mano de mi esposo en su firma de abogados y en otras inversiones que tenemos, tengo mis recursos para ir”, explicó.

Finalmente, contó que su esposo la ha animado a continuar con su trabajo pese a las críticas. El mandatario le insiste en responder a los cuestionamientos con resultados.

“El presidente se preocupa porque sabe que soy mujer y que no lo merecemos, nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero me dice: ‘Para adelante, para adelante, eres una mujer fuerte que responde con hechos, nosotros respondemos con hechos, nosotros construimos la respuesta con el trabajo’”, concluyó.