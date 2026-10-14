Primera dama anuncia rendición de cuentas pública de donaciones recaudadas tras el terremoto

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, respondió sobre los cuestionamientos de diversos sectores y anunció que publicará en el sitio web de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas un informe detallado de rendición de cuentas sobre las donaciones económicas recaudadas para la atención del terremoto.

Lo informó durante una entrevista con el programa Nuestras Mañanas del canal regional Telecaribe. Allí, la esposa del presidente Abelardo de la Espriella rechazó los señalamientos en su contra y negó de manera tajante haberse apropiado de recursos públicos o privados.

“Aquí no se esconde información; nuestro compromiso es social y con absoluta transparencia”, expresó en el medio regional y especificó que el informe estará publicado a más tardar el viernes 16 de octubre.

En esta entrevista, Pineda explicó por qué el dinero en efectivo recaudado a través de la campaña “Colombia, un solo corazón” no se ha invertido aún en obras de infraestructura habitacional y precisó que, por iniciativa propia y con el aval de la junta directiva de su organización, se tomó la determinación de reservar la totalidad de los fondos monetarios para la “fase dos” del proyecto, orientada a la reconstrucción de viviendas duraderas para las familias damnificadas.

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“En las cuentas de la fundación reposan absolutamente todos los dineros de las donaciones que recibimos”, enfatizó Pineda y recalcó que la reconstrucción requiere una planificación responsable y el estricto cumplimiento del marco legal aplicable, por lo que no es posible actuar con improvisación en la entrega de soluciones para los afectados.