Procuraduría abrió investigación contra directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina Garrido; ¿por qué?

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió este lunes investigación disciplinaria contra la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido. El hecho que investiga el ente de control disciplinario aborda una denuncia que advierte que la funcionaria cumple con los requisitos para ocupar ese cargo en el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según el documento de la Procuraduría, el hecho jurídicamente relevante señala que se debe determinar “si el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo (...) fue cumplido” y “si se demostró mediante documentos que reflejen la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar”.

Entre las órdenes que dio esa entidad para la indagación está la entrega de una certificación laboral de la funcionaria por parte de la ANT. Allí debe constatar la fecha de designación, posesión y renuncia (si es el caso), así como el salario mensual devengado en 2026, las funciones que desempeñó y la última actualización que hizo de su hoja de vida ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.