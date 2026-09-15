Procuraduría abrió indagación por quema en finca de funcionaria de Cortolima; esto se sabe

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), luego de conocerse presuntas irregularidades relacionadas con labores de tala y quema de material vegetal realizadas en una finca ubicada en la vereda Guacamayas, en el municipio de Dolores, de ese departamento.

Según informó el ente de control, la actuación disciplinaria busca establecer si una funcionaria de la propia Cortolima —quien sería la propietaria del predio donde se realizaron las labores— tuvo alguna participación en la presunta autorización o contratación de dichas actividades.

De confirmarse, se trataría de un caso en el que una servidora de la autoridad ambiental regional habría estado involucrada, desde su condición de propietaria, en trabajos de tala y quema sobre un terreno de su propiedad.

Los hechos objeto de la indagación se habrían presentado el pasado 25 de agosto de 2026, en medio de la emergencia por incendios forestales que en esos días afectaba al departamento del Tolima.

Fue precisamente en ese contexto de alerta por incendios que las autoridades capturaron a dos campesinos, en lo que constituye uno de los elementos que motivó la apertura de la investigación por parte de la Procuraduría.

El organismo de control señaló que, como parte de la indagación previa, verificará si para el momento de los hechos existían permisos o autorizaciones vigentes que amparaban la tala y la quema controlada en el predio, así como las restricciones y medidas ambientales que regían en esas fechas dada la emergencia por incendios forestales que atravesaba la región.