Eljach les pide a Petro y De la Espriella que sigan el empalme: “Estamos en una legítima transición”

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre la tensión que vive el país tras las elecciones presidenciales y legislativas, e hizo un llamado a los gobiernos saliente y entrante a cumplir con rigor las normas que regulan el proceso de empalme.
“Estamos asistiendo a una legítima transición democrática luego de que el mayor número de ciudadanas y ciudadanos de la historia se expresó de manera libre en las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y al nuevo mandatario de los colombianos”, afirmó el funcionario.
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