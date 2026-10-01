Ministerio de las Culturas suspendió Programa Nacional de Concertación Cultural por falta de recursos

El Ministerio de las Culturas aplazó para 2027 el Programa Nacional de Concertación Cultural, uno de los principales mecanismos de financiación pública para proyectos artísticos y culturales del país. La decisión, oficializada el 30 de septiembre mediante la Resolución 0607, traslada la apertura de la convocatoria 2026 al primer bimestre del próximo año. Según el documento, a agosto de 2026 el Ministerio, encabezado por la excongresista Paola Holguín, tenía obligaciones pendientes por $184.482 millones, de los cuales $75.436 millones correspondían a compromisos con beneficiarios de convocatorias públicas. En ese sentido, la decisión estaría relacionada con la situación presupuestal que enfrenta actualmente la cartera. Lea: Cuestionan a Sergio Vélez, director del Instituto Caro y Cuervo, por publicar opiniones personales en redes institucionales El Programa Nacional de Concertación Cultural es uno de los mecanismos mediante los cuales el Ministerio de las Culturas entrega recursos públicos para apoyar proyectos artísticos, culturales y de patrimonio. Fue creado en 1997 y durante más de 27 años ha funcionado mediante convocatorias públicas. Los recursos pueden respaldar iniciativas relacionadas con la creación, formación, circulación y fortalecimiento de proyectos culturales y patrimoniales, de acuerdo a la información disponible sobre este programa en el sitio web oficial del Ministerio. Por ejemplo, los recursos provenientes de esta iniciativa son utilizados por festivales, encuentros artísticos y culturales y procesos de formación realizados en diferentes departamentos del país. La convocatoria de 2026 estaba prevista para abrirse entre agosto y septiembre, pero la Resolución 0607 establece que se trasladará al primer bimestre de 2027.

Una de las razones expuestas por el Ministerio es el volumen de obligaciones pendientes. De acuerdo con el documento, en septiembre el Gobierno consiguió una disponibilidad presupuestal de $40.000 millones para comenzar a atenderlas. Sin embargo, el Ministerio considera “que dicho monto cubre parcialmente el rezago acumulado, (por lo que) resulta necesario priorizar el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con los beneficiarios y avanzar en la normalización de los pagos antes de asumir nuevas obligaciones asociadas a convocatorias públicas”.

La cartera también señaló que, al momento de expedir la resolución, todavía no había terminado el proceso de aprobación, sanción y liquidación del presupuesto de 2027. Por esa razón, no había certeza sobre cuánto dinero será asignado al Ministerio ni específicamente al Programa Nacional de Concertación Cultural.

Sin embargo, la resolución explica que el aplazamiento no significa que el programa vaya a desaparecer. La nueva edición está proyectada para enero o febrero de 2027, aunque todavía no existe una fecha exacta. El cronograma, los requisitos y las condiciones de participación serán anunciados próximamente. Para los festivales y otros proyectos que tradicionalmente reciben apoyo del programa y que están previstos para enero, febrero o marzo de 2027, el Ministerio también dejó abierta la posibilidad de utilizar otros instrumentos o mecanismos institucionales de apoyo. Su implementación dependerá de la disponibilidad presupuestal y del cumplimiento de otra serie de requisitos.

El Portafolio del Programa Nacional de Estímulos también fue suspendido

La resolución que dejó en pie la suspensión del programa se expidió el mismo día en que el Ministerio dio a conocer que había realizado pagos por $37.839 millones a artistas, creadores, gestores, organizaciones culturales y beneficiarios de sus programas. De acuerdo con esta cartera, desde el 16 de septiembre se han pagado 2.096 compromisos pendientes, correspondientes principalmente a los Programas Nacionales de Estímulos y de Concertación Cultural. El dinero utilizado para atender esas obligaciones hace parte de los $40.000 millones mencionados anteriormente. En un comunicado sobre los pagos, la ministra Holguín señaló que el rezago presupuestal que enfrenta actualmente su cartera corresponde a “estas deudas heredadas del gobierno Petro, que mal administró este Ministerio y, en general, a la Nación”.

La suspensión del Programa Nacional de Concertación Cultural se da dos semanas después de que el Ministerio modificara, mediante la Resolución 1887, las condiciones del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos 2026. En ella, determinó que no se realizarían la designación de ganadores ni la asignación de premios y reconocimientos en las fechas previstas, decisión que también fue atribuida a las condiciones financieras que enfrenta actualmente.

La medida causó malestar en el sector cultural colombiano. A raíz de esto, el 21 de septiembre, artistas y gestores culturales realizaron un plantón pacífico frente a la sede del Ministerio para presentar un pliego de peticiones y expresar su preocupación por el futuro de los recursos públicos destinados a la cultura. Siga leyendo: La industria cultural representa el 3,8% de la economía antioqueña Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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