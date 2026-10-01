Ministerio de las Culturas suspendió Programa Nacional de Concertación Cultural por falta de recursos

El Ministerio de las Culturas aplazó para 2027 el Programa Nacional de Concertación Cultural, uno de los principales mecanismos de financiación pública para proyectos artísticos y culturales del país. La decisión, oficializada el 30 de septiembre mediante la Resolución 0607, traslada la apertura de la convocatoria 2026 al primer bimestre del próximo año.
Según el documento, a agosto de 2026 el Ministerio, encabezado por la excongresista Paola Holguín, tenía obligaciones pendientes por $184.482 millones, de los cuales $75.436 millones correspondían a compromisos con beneficiarios de convocatorias públicas. En ese sentido, la decisión estaría relacionada con la situación presupuestal que enfrenta actualmente la cartera.
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El Programa Nacional de Concertación Cultural es uno de los mecanismos mediante los cuales el Ministerio de las Culturas entrega recursos públicos para apoyar proyectos artísticos, culturales y de patrimonio. Fue creado en 1997 y durante más de 27 años ha funcionado mediante convocatorias públicas.
Los recursos pueden respaldar iniciativas relacionadas con la creación, formación, circulación y fortalecimiento de proyectos culturales y patrimoniales, de acuerdo a la información disponible sobre este programa en el sitio web oficial del Ministerio. Por ejemplo, los recursos provenientes de esta iniciativa son utilizados por festivales, encuentros artísticos y culturales y procesos de formación realizados en diferentes departamentos del país.
La convocatoria de 2026 estaba prevista para abrirse entre agosto y septiembre, pero la Resolución 0607 establece que se trasladará al primer bimestre de 2027.