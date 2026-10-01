Ecopetrol renueva su cúpula directiva con tres nuevos vicepresidentes, ¿quiénes son?

La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó, en su sesión del 30 de septiembre de 2026, tres nuevos nombramientos en la alta gerencia de la compañía, como parte de una nueva etapa de transformación.
Mónica Jiménez González se incorporará como vicepresidenta Legal y secretaria General; Mauricio Gutiérrez asumirá como vicepresidente Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios, y Camilo Rojas llegará a la Vicepresidencia Administrativa y de Servicios.
Los tres ejecutivos deberán asumir sus cargos a más tardar el 6 de octubre de 2026. La petrolera estatal precisó que los cambios buscan fortalecer capacidades clave y avanzar en el proceso de transformación de la compañía.