“Aspiramos a un préstamo de US$50.000 millones”: el plan de Paloma Valencia para oxigenar la economía

A menos de un mes de que los colombianos acudan a las urnas para la primera vuelta presidencial, el tablero político se agita con propuestas de alto impacto financiero. Mientras Iván Cepeda lidera las encuestas buscando la continuidad del proyecto de Gustavo Petro, la derecha se debate entre el discurso de Abelardo De La Espriella y la visión de Paloma Valencia. La candidata del Centro Democrático, tras consolidarse en la Gran Consulta por Colombia, pone sobre la mesa una estrategia agresiva para sanear las cuentas del Estado, un préstamo de gobierno a gobierno con Estados Unidos por cerca de US$50.000 millones. El monto, que representa aproximadamente $185,24 billones, busca renegociar la deuda y fortalecer las arcas del Estado. Esta inyección de capital, según explicó Valencia en el espacio especializado #EsLaEconomíaEstúpido de La República, no es un cheque en blanco, sino una herramienta de refinanciación. La aspirante reconoce que cumplir la regla fiscal será una tarea titánica en sus primeros años, por lo que busca tasas de interés viables que permitan manejar la pesada deuda externa del país. Su enfoque, denominado “economía fraterna” o “capitalismo social”, intenta marcar una distancia radical frente al estatismo actual, apostando por la libertad de empresa sin abandonar el apoyo a los sectores populares y pequeños emprendedores. Puede conocer: Deuda de Colombia está en el nivel más alto desde la Guerra de los Mil Días, dice análisis de Anif

Un Estado más pequeño para una caja más eficiente

Para compensar el endeudamiento y garantizar la sostenibilidad, la candidata propone una cirugía profunda a la estructura burocrática del país. Su meta es reducir el número de ministerios de 19 a 12, eliminando simultáneamente el 20% de las entidades del nivel nacional. Esta disciplina fiscal es el pilar de su modelo, el cual busca eliminar lo que ella considera una censura al ánimo de lucro por parte del Gobierno actual. En su visión, un Estado más ligero permitirá que el recaudo se traduzca en inversión real y no en sostenimiento de burocracia innecesaria. En materia tributaria, Valencia apuesta por la tesis de que “menos es más”. Su plan incluye bajar el impuesto de renta, eliminar el impuesto al patrimonio y simplificar el cobro del ICA. Para los inversionistas, propone contratos de estabilidad jurídica que blinden las reglas de juego frente a cambios repentinos. “Lo primero que nosotros necesitamos para la reactivación económica es un mensaje claro de respeto a la propiedad de la inversión”. Además, busca nivelar la cancha con el comercio internacional, proponiendo cobrar IVA a plataformas como Temu para proteger la producción nacional, mientras que plantea eliminar temporalmente este impuesto para la maquinaria agropecuaria y bienes de capital que modernicen el campo colombiano. “Las canchas tienen que ser iguales. Uno no puede perjudicar a quien cumple la ley y apoyar a quien trae menos producción nacional en beneficio de más “Temu”, necesitamos nivelar la cancha”, precisó.

El regreso del petróleo y el fracking como motores de crecimiento

La reactivación económica de Valencia pasa necesariamente por el sector minero-energético y la construcción. La candidata aspira a que ambos sectores crezcan a ritmos del 20%, permitiendo la exploración de gas y petróleo, así como la implementación del fracking bajo estrictos estándares. “Queremos que el sector minero energético y el sector construcción vuelvan a crecer siquiera el 20% cada uno”, dijo. Esta “bonanza”, sin embargo, tendría un destino social y ambiental específico, las utilidades se destinarían a financiar la salvación del Amazonas mediante pagos a familias guardabosques y a la construcción de infraestructura básica de agua potable en las regiones más olvidadas. “Lo que ha mostrado el manejo económico del populismo es que todas esas ideas del control de precios y todo eso pues no funciona”, indicó. Siga leyendo: Valencia impulsará ley para eliminar pago del Soat a ciertas motos, ¿cuáles serían?

Ecopetrol y la protección del ahorro pensional

Valencia es enfática en recuperar el gobierno corporativo de Ecopetrol para evitar que sea tratada como una “caja menor” de la política. “Vamos a recuperar Ecopetrol, necesita varias cosas importantes. La primera, un gobierno corporativo que sepa que no esté al servicio de la politiquería, cero tolerancia con la corrupción. Lo segundo, nosotros necesitamos un sector petrolero que tenga claridad en las normas. Entonces, sí se permite fracking, sí se permite exploración y explotación. Queremos combinar un gran proyecto minero energético con la conservación ambiental, que esa bonanza sea para salvar el Amazonas”. En la misma línea de protección de activos, propone un cambio drástico en el sistema de pensiones. Inspirada en modelos escandinavos, sugiere fondear parte del sistema con regalías y crear un ahorro inicial de $1 millón para cada niño nacido en condiciones de vulnerabilidad. “Colombia tiene una bomba pensional. Nosotros debíamos en pensiones 100% del PIB, pero cuando usted mira luego del Gobierno de Petro quedamos debiendo el 190% del PIB”. Para la candidata, el ahorro de los trabajadores es sagrado e intocable, y se debe permitir que incluso quienes están en la informalidad puedan aportar semanalmente lo que esté a su alcance. “¿Cómo me imagino yo el sistema pensional que necesita Colombia? Nosotros tenemos que hacer un cambio. Uno no puede solamente poder ahorrar si tiene trabajo formal. El señor que vende empanadas en la calle, la señora de la peluquería, deben poner semanalmente lo que puedan y hay que disponer, como lo hicieron los países escandinavos, de parte de las regalías para fondear el sistema pensional. No vamos a permitir ni que Petro lo robe, ni que ningún gobierno se lo robe. Hay que mirar cuántos somos capaces de fondear con las pensiones y cuántos somos capaces de ahorrar con los colombianos ahorrando”, explicó. En contexto: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas

El desafío de la inflación y el valor del dólar

Frente al costo de vida, Valencia descarta de tajo los controles de precios y prefiere atacar la inflación aumentando la oferta de productos. Critica la inyección de dineros irregulares en la economía y el exceso de gasto público como motores de la carestía. En cuanto a la tasa de cambio, considera que el precio actual del dólar es “ficticio” y perjudica a los exportadores. Para mitigar esta inestabilidad, propone permitir que los colombianos manejen cuentas bancarias en dólares y que el Banco de la República comience a comprar oro para combatir la comercialización ilegal de este metal. “Las cuentas en dólares a mí me parece que ayudan a amortizar los problemas cambiarios que está teniendo el país. Incluso diría, no solo cuentas en dólares, sino que el Banco de la República empiece a comprar oro a ver si logramos eh manejar este problema de la cantidad de oro ilegal que se está moviendo por el país”, detalló.

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