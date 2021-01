Este es el protocolo para la vacunación en Medellín

Medellín termina la semana con 4.228 casos activos de coronavirus y en medio de las restricciones de toque de queda, ley seca y pico y cédula la ciudad se prepara para la distribución de la vacuna contra la covid-19. Al frente de ese proceso está el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, quien en diálogo con EL COLOMBIANO reveló la logística que tendrá la ciudad para distribuir las dosis, lo que deberá hacer cada ciudadano para vacunarse y los lineamientos aún pendientes por parte del Gobierno Nacional para ejecutar la esperada inmunización de la población.

¿Cómo va el proceso para la vacunación en Medellín?

“Está lista la logística y los recursos. Se acordó que la vacuna sale de la planta en el exterior y llega a Bogotá o a uno de los siete puntos regionales que tendrá el país, pero que no han sido confirmados por el Gobierno Nacional. Creemos que la vacuna va a llegar directamente a aeropuertos de ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira... En el caso de Medellín esta ciudad será un centro regional para distribuir la vacuna en Antioquia y Chocó”.

¿Qué exactamente llegará a Medellín?

“Llegarán 7 ultracongeladores de Pfizer, puestos por el Gobierno. Son una especie de cavas a -70 grados de temperatura, que van a estar en Guayabal y Campo Valdés, los puntos donde están las cavas municipales que guardan tradicionalmente cualquier vacuna. De esas cavas el biológico va a salir en neveras hacia las 94 IPS –Instituciones Prestadoras de Salud- que tenemos en Medellín, incluyendo los corregimientos, 50 % son IPS públicas de Metrosalud y 50 % privadas. En esas neveras la vacuna puede estar hasta 5 días sin que se dañe”.

¿Cuántas vacunas llegarán a la ciudad?

“En febrero esperamos que llegue la tanda de Pfizer/BioNTech. Al país llegarán 1.700.000 vacunas en esa primera fase y a Antioquia esperamos 800.000 dosis, pero no sabemos de esas cuántas se quedarán en Medellín, la cifra la debe determinar el Gobierno. Uno puede hacer un promedio: si Medellín tiene el 40 % de la población del departamento esperamos que lleguen poco más de 300 mil vacunas, pero es apenas especulación, no hay todavía una cifra oficial de dosis para Medellín”.

¿Cómo se va a aplicar la vacuna?

“El gobierno tiene muchas bases de datos: de personal de salud, de personal no asegurado, de contribuyentes al régimen de salud, etc. Algunas de esas bases de datos están actualizadas y otras no. Nosotros con Medellín Me Cuida sabemos cuáles son las personas priorizadas y dónde están, y también, gracias a la cuenta de servicios públicos de EPM, sabemos quiénes son sus familiares y eso será fundamental para la vacunación”.

¿Es decir, será obligatorio estar inscrito en Medellín Me Cuida?

“No va a ser un requisito para acceder a la vacuna, pero más del 95 % de la población de Medellín ya está inscrita”.

¿Entonces qué papel juega la polémica plataforma?

“Medellín Me Cuida estará al servicio de las bases de datos del Gobierno Nacional para afinar el listado de la población. Es decir, el Gobierno puede tener una base de datos de hace 3 o 4 años donde una persona cambió de dirección o de teléfono. Esa información actualizada está en Medellín Me Cuida y así vamos a garantiza que una persona que necesita la vacuna sí sea llamada. La idea es enviar un mensaje de texto o hacer una llamada pregrabada para agendar la vacuna. Puede ser al beneficiario o a sus familiares”.

¿Cuánto le costará a Medellín aplicar la vacuna a todos sus habitantes?

“Tenemos un presupuesto de 20.000 millones de pesos. Esperamos ser eficientes y que el sector privado, las IPS y las EPS hagan su trabajo de la mejor manera. Lo que tiene que quedar claro es que al final será el Gobierno Nacional el que asuma ese costo. Esperamos que ese presupuesto sea un préstamo para salvar vidas y que luego la plata vuelva a Medellín. El Gobierno debe garantizar a las IPS públicas y privadas la logística de la vacunación”.

¿Qué obligaciones tiene la alcaldía en el proceso de vacunación?

“Los entes territoriales estaremos al frente de la contratación y capacitación del personal de vacunación, de garantizar la cadena de abastecimiento y la logística desde que llegue la vacuna al país hasta que se aplique. Además, vamos a coordinar a los ciudadanos para garantizar que se pongan la segunda dosis”.

¿Cuál es esa cadena de abastecimiento?

“La primera etapa será para los trabajos de la primera línea de atención de la pandemia, en Medellín son aproximadamente 14.000 personas. Además, adultos mayores de 80 años que, según nuestra base de datos son 76.404. En la segunda etapa de vacunación será la población de 60 a 79 años y los trabajadores de salud de la segunda línea de atención de la covid-19, lo que suma otras 416.000 personas. En la tercera etapa se vacunarán las personas de 16 a 59 años con comorbilidades y profesores de básica y secundaria, es decir, 340.809 personas. Y en las etapas 4 y 5 se vacunará al resto del personal institucional, la población de riesgo y las personas sin comorbilidades de 16 a 59 años. En esta fase no tenemos aún un estimado de cuántas personas son porque dependemos del Gobierno Nacional”.

¿De dónde sale la cifra de personas a vacunar en cada etapa?

“De la base de datos de aseguramiento del Gobierno, del Ruaf - Registro Único de Afiliación - y de Medellín Me Cuida. Cruzamos esos datos y nos salen las cifras anteriores”.

¿En cuánto tiempo se pondrá la vacuna?

“Tenemos un cálculo aproximado. Si en Medellín lo hacemos con toda la capacidad instalada la primera etapa de vacunación se hará en 10 o 12 días y la segunda etapa en un mes y medio”.

¿Qué requisitos va a tener una persona para vacunarse, además de lo que dictaminó el Gobierno Nacional?

“El gobierno va a entregar a las instituciones de salud la vacuna para los que tienen contacto directo con contagiados, ellos se vacunarán como lo determine cada centro asistencial y MinSalud. Nosotros no vamos a contactar esa primera línea”.

Pero si un señor de 80 años está en una comuna de Medellín, ¿qué debe hacer?

“Tiene solamente que tener 80 años para ya estar priorizado. Ese adulto ya debe estar en una base de datos de aseguramiento, si tiene una EPS. También se podrá inscribir en la App del gobierno llamada Mi Vacuna.com o deberá estar en Medellín Me Cuida”.

¿Será una vacuna gratuita en Medellín?

“Es gratis para toda la población en todas las etapas”.

¿A quien ya le dio covid-19 lo van a vacunar?

“Sí, pero no en las primeras etapas. Estarán priorizados quienes no han tenido covid. Si usted tiene 80 años o es personal de salud y ya le dio coronavirus, no se va a vacunar en la primera etapa, sino en otras al final de la cadena”.

¿Habrá vacunación metropolitana?

“Cada alcalde del Valle de Aburrá hará su plan de vacunación. Los ultracongeladores que tendremos en Medellín les servirán a los otros 124 municipios de Antioquia y, por ende, con la Gobernación se precisará la distribución”.

¿Se van a vacunar los niños?

“No. La vacuna se pondrá a partir de los 16 años de edad”. (Ver Radiografía)