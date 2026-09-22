“No más animales bomba”: proyecto de ley busca castigar su uso como armas de guerra en Colombia

Los animales utilizados para transportar explosivos o sometidos a la violencia del conflicto armado podrían tener un reconocimiento jurídico específico en Colombia. Un proyecto de ley busca penalizar estas prácticas y establecer medidas de reparación para la fauna y los ecosistemas afectados.
La propuesta, impulsada por la senadora Esmeralda Hernández, recibió el aval de la plenaria del Senado, tras su aprobación en la Comisión Quinta. Ahora deberá superar dos debates en la Cámara de Representantes.
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