Antioquia tiene el mayor número de especies al borde de la extinción por el conflicto armado, según informe de la JEP

Por primera vez, una investigación revela la magnitud del daño que el conflicto armado colombiano ha causado en los animales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó este lunes Daños invisibles: la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia, un informe realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de esta entidad en colaboración con la Universidad de Essex, del Reino Unido.
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El punto de partida de este estudio, de 49 páginas, es que la violencia contra los animales durante el conflicto ha sido una problemática invisibilizada, a pesar de la gravedad de las consecuencias que ha traído.
Una de ellas, revelada por el informe, es que actualmente 44 especies animales están en riesgo de extinción inminente debido a esto.
Identificar a los afectados fue uno de los mayores retos de esta investigación, ya que en Colombia no existían bases de datos específicas sobre este tema. Para llevar a cabo el estudio, el equipo de investigadores construyó dos bases de datos.