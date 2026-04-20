Nueve formas en que los animales han sido instrumentalizados por el conflicto armado en Colombia

El informe “Daños Invisibles”, elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Universidad de Essex, documenta la violencia sistemática contra los animales en el conflicto armado colombiano entre 2017 y 2026. Este estudio revela que los animales no son víctimas accidentales, sino que su explotación está arraigada en las estructuras operativas y economías de guerra de los grupos armados.
El texto detalla nueve formas de instrumentalización, que incluyen el uso de especies para el transporte, la tortura y la detonación de explosivos. Además, los datos revelan que 44 especies silvestres se encuentran en riesgo de extinción inminente como consecuencia directa de las dinámicas del conflicto
Se estima que al menos 100.252 animales individuales, principalmente domésticos, han resultado muertos o heridos en el contexto del conflicto. En promedio, cada 30 minutos un animal pierde la vida o sufre heridas graves debido a acciones de grupos armados siendo sus causas principales acciones militares (combates, drones, etc.) en un 32%, mientras que el 27% se debe al abandono forzado tras el desplazamiento de sus cuidadores. El informe identifica nueve formas distintas en las que los animales han sido instrumentalizados sistemáticamente por los grupos armados en el marco del conflicto en Colombia. Estas modalidades son: