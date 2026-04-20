Nueve formas en que los animales han sido instrumentalizados por el conflicto armado en Colombia

El informe “Daños Invisibles”, elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Universidad de Essex, documenta la violencia sistemática contra los animales en el conflicto armado colombiano entre 2017 y 2026. Este estudio revela que los animales no son víctimas accidentales, sino que su explotación está arraigada en las estructuras operativas y economías de guerra de los grupos armados. El texto detalla nueve formas de instrumentalización, que incluyen el uso de especies para el transporte, la tortura y la detonación de explosivos. Además, los datos revelan que 44 especies silvestres se encuentran en riesgo de extinción inminente como consecuencia directa de las dinámicas del conflicto Se estima que al menos 100.252 animales individuales, principalmente domésticos, han resultado muertos o heridos en el contexto del conflicto. En promedio, cada 30 minutos un animal pierde la vida o sufre heridas graves debido a acciones de grupos armados siendo sus causas principales acciones militares (combates, drones, etc.) en un 32%, mientras que el 27% se debe al abandono forzado tras el desplazamiento de sus cuidadores. El informe identifica nueve formas distintas en las que los animales han sido instrumentalizados sistemáticamente por los grupos armados en el marco del conflicto en Colombia. Estas modalidades son:

1. Animales como medios de transporte en el conflicto armado

La utilización de los animales como medio de transporte ha sido una de las prácticas más constantes y persistentes en la historia de la guerra, especialmente en países como Colombia, donde la compleja geografía de zonas rurales, selváticas y montañosas limita el uso de vehículos motorizados. Especies como caballos, mulas y burros han sido integradas en la logística militar para el traslado de combatientes, la evacuación de heridos y el transporte de suministros esenciales como armas, alimentos y medicinas. Testimonios de excombatientes señalan que estos animales no sólo eran herramientas de carga, sino que se convertían en habitantes cotidianos de los campamentos, sometidos a las mismas exigencias extremas, fatiga y peligros del entorno bélico que los seres humanos

2. Uso de animales como detonación de explosivos

Una de las prácticas más crueles y prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el uso de animales como medio de detonación de artefactos explosivos, lo cual se considera un acto de perfidia al utilizar la apariencia de inocencia del animal para causar daño indiscriminado. El ejemplo más emblemático registrado en las fuentes ocurrió en Chalán, Sucre, en 1996, donde un burro cargado con explosivos fue detonado, causando la muerte de 11 policías. Asimismo, se ha documentado el uso de animales más pequeños, como roedores, para interferir con el funcionamiento de minas antipersona o dañar equipos técnicos, aprovechando que su tamaño diminuto les permite pasar desapercibidos bajo una fachada de indefensión.

3. Animales como instrumentos de tortura y sufrimiento en el conflicto armado colombiano

En cuanto al uso de animales como instrumento para ocasionar dolor o sufrimiento (tortura), los grupos armados han empleado diversas especies para infligir castigos ejemplarizantes o extraer información de sus víctimas. Un caso estremecedor documentado por tribunales de Justicia y Paz ocurrió en Puerto Triunfo, Antioquia, en un lugar llamado “La Isla”, donde paramilitares enterraban a personas dejando solo su cabeza expuesta para luego untarles miel y provocar ataques masivos de avispas. También se registra el uso de serpientes y la exposición forzada de víctimas en ciénagas o lagunas del Meta y Vichada, donde quedaban vulnerables ante ataques de caimanes y otras especies locales, con el fin de ejercer un control social basado en el terror psicológico

4. Animales como centinela

El papel de los animales como centinelas aprovecha sus capacidades sensoriales superiores para detectar amenazas antes que el oído u olfato humano. Perros y aves son frecuentemente utilizados para alertar sobre la proximidad de tropas enemigas mediante ladridos o comportamientos inusuales. En contextos de la selva, los combatientes han desarrollado un conocimiento empírico para interpretar señales de la fauna silvestre, tales como los gritos de los monos, el movimiento repentino de animales grandes o incluso el comportamiento de las luciérnagas, integrando a estas especies en sus dinámicas de seguridad territorial.

5. Animales como medios de vigilancia

Se ha documentado el uso de animales como medios de vigilancia continua para la protección de infraestructuras y campamentos. En este nivel de instrumentalización, se destacan perros entrenados para la custodia de instalaciones, el rastreo de personas y el transporte de mensajes entre unidades. El informe menciona que en los campamentos de las antiguas FARC-EP se integraban diversas especies, desde aves hasta mamíferos, en redes de observación adaptadas a entornos hostiles, convirtiendo el hábitat natural en un dispositivo de control militar. Dentro de esta categoría, se hace visible el envenenamiento de perros como práctica utilizada por los actores armados para evitar que estos alerten sobre sus desplazamientos militares.

5. Prácticas de bioterrorismo (zoonosis)

Las prácticas de bioterrorismo, zoonosis, representan una dimensión alarmante de la guerra biológica, donde los animales actúan como vectores de agentes patógenos deliberadamente liberados. Dado que se estima que el 80% de los agentes biológicos con potencial de uso bélico provienen de animales (zoonóticos), su utilización busca expandir el daño de manera silenciosa y difícil de contener. Este tipo de estrategia no solo afecta a los combatientes enemigos, sino que desencadena efectos devastadores y prolongados en la salud pública y en el equilibrio de los ecosistemas locales

6. Animales utilizados como medio propagandístico

En la dimensión simbólica del conflicto, los animales han servido como un eficaz medio propagandístico, funcionando como soportes vivos para los mensajes de los grupos armados. Un ejemplo singular es el de aves como los loros, que han sido adiestrados para repetir consignas como “Viva la guerrilla” o “Paraco asesino”, instalando el lenguaje de la guerra en el ámbito doméstico. Asimismo, durante el paro armado del Clan del Golfo en 2022, se documentó el uso de mulas y burros pintados con las siglas del grupo armado en las carreteras del Caribe colombiano, operando como señales de advertencia que imponían el miedo y la restricción de movilidad a la población civil.

8. Amuleto o parte de rituales esotéricos: uso de animales en creencias, protección simbólica y prácticas místicas en el conflicto armado colombiano

El uso de animales como amuleto o parte de rituales esotéricos responde a sistemas de creencias que buscan protección mágica frente a la muerte. Se han recogido testimonios sobre combatientes que practican la ingesta de sangre animal para “blindarse” simbólicamente contra las balas o fortalecer su resistencia en combate. Además, es común el uso de partes de animales, como colmillos de felinos, garras o plumas, como objetos de poder que otorgan estatus y liderazgo dentro de las estructuras criminales, vinculando la agresividad del animal con la identidad del guerrero.

Animales como medio para atemorizar y extorsionar en el conflicto armado