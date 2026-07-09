TodosPorVenezuela: Así van las campañas a favor del vecino país; conozca las cuentas oficiales y puntos para donaciones

Venezuela sigue necesitando al mundo, pues luego de los dos terremotos de 7,1 y 7,5 de magnitud sufridos semanas atrás son miles de personas que no sólo perdieron a familiares y seres queridos sino que se quedaron sin vivienda y están alojadas en refugios temporales. Así puede ayudarlas.
La situación en Venezuela tras los sismos cada vez es más dramática. El último balance oficial indica que el número de víctimas mortales ascendió a 3.685 fallecidos mientras que 16.740 personas están heridas. Aún no se cuenta con una cifra clara de desaparecidos.
Respecto a los sobrevivientes a la tragedia, se estima de acuerdo con las autoridades del vecino país que 17.907 personas perdieron sus viviendas y hay al menos 12.800 personas alojadas en 87 refugios temporales ubicados en Caracas y La Guaira donde autoridades aplican operativos de asistencia humanitaria y sanitaria.
En solidaridad con el pueblo venezolano, distintos medios de comunicación, entre ellos EL COLOMBIANO, lanzaron la campaña #TodosPorVenezuela con el objetivo de unir a los colombianos y centrar las ayudas al vecino país a través de la Cruz Roja y el Banco de Alimentos.
Lea también: #TodosPorVenezuela, los medios más importantes del país nos unimos por nuestro país hermano
Mediante estas dos entidades los colombianos pueden aportar a quienes están en Venezuela salvando vidas y ayudando a la reconstrucción de un país afectado por los fuertes movimientos de la tierra. Las ayudas pueden ser con aportes en dinero o a través de alimentos y enseres.