Terremotos en Venezuela dejarían pérdidas de hasta 9.000 millones de dólares

Más allá de la tragedia humanitaria, los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 podrían convertirse en uno de los desastres naturales más costosos de la historia reciente del país. Las primeras estimaciones apuntan a pérdidas económicas de entre US$7.500 y US$9.000 millones, equivalentes a cerca del 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano, según cálculos de Asdrúbal Oliveros, economista e investigador venezolano. Los movimientos telúricos afectaron principalmente a La Guaira y Caracas, donde miles de personas murieron o resultaron heridas, mientras hospitales, viviendas e infraestructura quedaron gravemente comprometidos. La emergencia dio paso a una respuesta internacional para atender la crisis humanitaria.

La reconstrucción costaría hasta US$15.000 millones

Oliveros advirtió que el impacto económico irá mucho más allá de las pérdidas inmediatas. “Más allá de la tragedia humana, el terremoto tendrá un impacto económico profundo. Según el economista, los sectores que enfrentarán las mayores afectaciones serán la vivienda, la infraestructura, el comercio, el transporte y la logística.

“La recuperación dependerá de la rapidez con que se restablezca la infraestructura crítica y de la capacidad de movilizar cooperación internacional, inversión privada y una respuesta coordinada de la sociedad civil. Un reto mayúsculo en las condiciones actuales de Venezuela”, afirmó.

NASA estima cerca de 59.000 edificios afectados

Por su parte, José Manuel Puente, profesor del IESA y de la IE University de Madrid, destacó la magnitud de los daños materiales con base en una evaluación preliminar de la NASA. El académico explicó que la agencia espacial estadounidense estima que unos 59.000 edificios resultaron afectados por los terremotos. Le puede gustar: Ya están en Venezuela los 22 bomberos de Medellín que pasaron horas esperando autorización para ingresar “La NASA estima que unos 59.000 edificios resultaron afectados por los terremotos en Venezuela. Este sismo doble podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos, según una primera evaluación experimental rápida realizada gracias a imágenes satelitales”, indicó.

La reconstrucción dependerá de reformas y apoyo internacional

Puente sostuvo que el país enfrenta un desafío que trasciende la reconstrucción física de la infraestructura. A su juicio, Venezuela necesita un plan integral que defina las prioridades y la secuencia de acciones para reconstruir la economía y las instituciones del Estado.