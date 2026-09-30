¡Inmuebles de lujo! Estos son los bienes del cantante Charlie Zaa que pasarían al Estado; el avalúo supera los $23.700 millones

La investigación sobre el patrimonio de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, avanzó con la extinción de dominio de seis bienes relacionados con el cantante. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la extinción de dominio de estos bienes, dentro del proceso contra 10 exintegrantes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Lea también: ¿Quién es Charlie Zaa, el cantante investigado por presuntos nexos con paramilitares? El fallo establece que los seis inmuebles tienen un valor conjunto de más de $23.775 millones. Entre ellos hay dos locales comerciales en el Centro Comercial Oasis, en Girardot; dos lotes urbanos en Tolima; una hacienda y otro lote con mejoras.

En julio pasado, la Fiscalía ya había embargado cuatro bienes de Zaa, entre ellos una casa en el condominio Lagos del Peñón. FOTO: Fiscalía

La decisión hace parte de una sentencia de 209 páginas en la que la Sala analizó, además de los crímenes cometidos por integrantes del Bloque Tolima entre 2001 y 2005, las formas en que esta estructura obtenía, administraba y ocultaba sus recursos.

Los seis bienes que pasan a extinción de dominio

Se trata de: dos locales comerciales ubicados en el Centro Comercial Oasis, en Girardot, Cundinamarca; un lote urbano ubicado en El Guamo, Tolima. Un lote urbano ubicado en Lérida, Tolima; la Hacienda Guamal, localizada en San Luis, Tolima; y un lote de terreno con mejoras, ubicado en Girardot. El inmueble de mayor valor es uno de los locales del Centro Comercial Oasis, cuyo avalúo asciende a $15.840 millones.

La extinción de dominio significa que el derecho de propiedad sobre los bienes queda afectado por la decisión judicial y estos pasan a la administración del Estado, de acuerdo con las reglas aplicables a este tipo de procesos.

¿Qué tienen que ver estos bienes con el Bloque Tolima?

De acuerdo con lo establecido en el expediente, las autoridades investigaron la posible relación de determinados bienes con recursos provenientes del Bloque Tolima y las operaciones que se habrían realizado para administrar o esconder ese patrimonio. En particular, la investigación puso la lupa sobre el patrimonio que habría acumulado Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, uno de los integrantes de esa estructura. Cabe señalar que la Fiscalía había ocupado previamente bienes relacionados con la investigación como parte de las actuaciones encaminadas a establecer la procedencia de esos activos en julio. En ese momento se habló de propiedades ubicadas en Cundinamarca y Tolima, entre ellas un centro comercial, dos discotecas y un hotel, con un avalúo conjunto superior a $45.467 millones. La diferencia entre esa cifra y los $23.775 millones corresponde a que se trata de conjuntos de bienes distintos dentro del proceso. En agosto de 2020 fue desarchivada una investigación relacionada con un inmueble ubicado en el Condominio Lagos del Peñón, en Girardot.

En ese momento se habló de propiedades ubicadas en Cundinamarca y Tolima, entre ellas un centro comercial, dos discotecas y un hotel, con un avalúo conjunto superior a $45.467 millones. La diferencia entre esa cifra y los $23.775 millones corresponde a que se trata de conjuntos de bienes distintos dentro del proceso. En agosto de 2020 fue desarchivada una investigación relacionada con un inmueble ubicado en el Condominio Lagos del Peñón, en Girardot.

El predio embargado por la Fiscalía a Charlie Zaa en Lagos del Peñón, en Girardot. FOTO: Fiscalía

En ese momento se ordenaron diligencias para establecer la relación del inmueble con Charlie Zaa y otras personas mencionadas dentro de la investigación. Meses después, durante una audiencia del 4 de mayo de 2021, la Sala de Justicia y Paz solicitó a la Fiscalía información sobre las razones por las que habían sido archivadas investigaciones relacionadas con varios bienes. La Fiscalía presentó un informe al día siguiente y detalló las actuaciones adelantadas sobre siete inmuebles. Por su parte, Charlie Zaa ha rechazado los señalamientos. Después de que la Fiscalía informara en julio sobre la ocupación de bienes, Zaa sostuvo que durante más de tres décadas había construido su carrera y su patrimonio a partir de su música. “He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad”, escribió en su momento el cantante en un comunicado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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