Qué es el “Kindness Mob”, el “ejército” digital que se enfrenta a los acosadores de TikTok

No es un secreto que, así como las redes sociales pueden ser una herramienta para adquirir nuevos conocimientos o hacer nuevas amistades, también hay quienes las utilizan para herir a personas que no conocen. Basta con mirar los cientos de comentarios negativos que puede llegar a recibir la publicación de un creador de contenido sobre su apariencia, solo por poner un ejemplo.

Usuarios de TikTok han encontrado una manera de contrarrestar esa hostilidad y, al mismo tiempo, elevar el ánimo de personas que tienen pocas interacciones en sus contenidos. Lo que hacen es inundar sus publicaciones de comentarios positivos, todos al mismo tiempo y de manera organizada. Por su actuar coordinado, como lo haría un ejército, es que se les conoce como “Kindness Mob”.

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Las personas que hacen parte de esta tendencia pertenecen al canal que lleva el mismo nombre y que es coordinado por Tyler Brickley, especialista en mercadeo digital de Kansas, Estados Unidos, quien inició el proyecto como una forma de “trolleo”, término que hace referencia a la acción de publicar mensajes fuera de lugar para alterar una conversación en internet.

“Estamos secuestrando los mecanismos del acoso en línea, como la coordinación y el anonimato, y los usamos con fines benévolos. Y debo decir que funciona”, le explicó Brickley al medio de comunicación BBC.

Este grupo opera de manera sencilla. Cada día, Tyler dirige a sus más de 500.000 seguidores al perfil de alguna persona que está siendo acosada o ignorada para que le dejen comentarios positivos, lo que generalmente hace que los mensajes negativos se detengan.