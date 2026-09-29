Colombia, en el top 5 de las ligas de fútbol más lentas del mundo

El fútbol profesional colombiano es uno de los más lentos del mundo.

La Liga BetPlay quedó ubicada entre las cinco competiciones de primera división con menor porcentaje de distancia recorrida a velocidades superiores a 15 kilómetros por hora, de acuerdo con un estudio del CIES Football Observatory, que comparó 62 ligas de todo el mundo.

El fútbol criollo registró un 81,3 % en este indicador. El dato refleja que esa proporción de la distancia recorrida por los futbolistas se realiza por debajo de los 15 km/h, mientras que el porcentaje restante corresponde a desplazamientos por encima de ese umbral.

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La medición permite observar una de las características físicas del juego en la Liga BetPlay y vuelve a poner en discusión el ritmo con el que se desarrollan los partidos del rentado nacional.

En la clasificación elaborada por el organismo con sede en Suiza, Colombia quedó por detrás de la UAE Pro League (83,6 %), la Liga Pro de Ecuador (82,3 %), la Liga 1 de Perú (82,0 %) y la Super Liga de China (81,6 %).