Prima de Navidad para pensionados de Colpensiones: así será el pago según el plan del Gobierno

La ministra de Trabajo, Natalia López, anunció que el Gobierno de Abelardo De la Espriella trabaja en una solución para cubrir el faltante de recursos que amenaza la financiación de las pensiones de Colpensiones durante los dos últimos meses de 2026.
Según explicó la funcionaria, el Gobierno identificó un faltante de hasta $5 billones. De acuerdo con sus declaraciones, Colpensiones cuenta actualmente con $35,8 billones de recursos de la Nación, de los cuales cerca de $30 billones fueron contemplados en el Presupuesto General presentado por la administración anterior.
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El problema está en que otros $5,4 billones sí fueron incluidos en el presupuesto durante el Gobierno de Gustavo Petro, pero esos recursos no se hicieron efectivos, según la explicación entregada por López.
Ante este escenario, la ministra señaló que, por instrucción del presidente Abelardo De la Espriella, el Ministerio de Trabajo instaló mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Colpensiones para definir la ruta que permita asegurar los pagos de noviembre y diciembre.
López aseguró que las mesadas de fin de año no se verán afectadas y afirmó que el Gobierno no trasladará el faltante presupuestal a los pensionados que realizaron sus cotizaciones durante su vida laboral.
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