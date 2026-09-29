Alias Araña negociará con la justicia de EE. UU. tras su extradición desde Colombia por narcotráfico

Geovany Andrés Rojas, mejor conocido bajo el alias de Araña, llegó a Estados Unidos el pasado 25 de septiembre para enfrentar el proceso judicial que ese país adelanta en su contra. Su defensa confirmó que el exnegociador de paz en el gobierno Petro buscará una salida negociada con las autoridades y no pretende llevar su responsabilidad penal a un juicio. La primera comparecencia de Rojas ante un tribunal estadounidense estaba prevista para las 2:00 de la tarde del 28 de septiembre, ante el juez magistrado Steve B. Chu, en San Diego, California. El proceso parte de dos cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo que podrían derivar en una condena de cadena perpetua. Entérese: Alias Araña ya fue extraditado a EE. UU. tras gozarse la “paz total”: enfrenta acusaciones por narcotráfico

La defensa de alias Araña confirmó a EL TIEMPO que Rojas mantiene desde hace tiempo la intención de resolver su situación judicial mediante un mecanismo negociado con las autoridades colombianas y estadounidenses: “Andrés, desde hace mucho tiempo ha manifestado su decisión de resolver su situación judicial con las autoridades, tanto colombianas como extranjeras. Para esa solución siempre se ha planteado un mecanismo negociado, que no implique un desgaste para la administración de justicia. En ningún momento se ha pretendido debatir en juicio su responsabilidad penal”, señaló la defensa, que pidió mantener su nombre en reserva. Conozca: Alias Araña, protegido por la ‘Paz Total’ de Petro, fue imputado por 16 homicidios en Caquetá

¿De qué acusan a alias Araña en Estados Unidos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que la investigación contra Rojas surgió de un trabajo de largo plazo adelantado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de ese país. Según esa investigación, los Comandos de la Frontera obtenían beneficios del cultivo y producción de cocaína en el suroeste de Colombia y ejercían control sobre el territorio mediante el uso de armas y violencia. La acusación también ubica a Rojas como uno de los principales líderes de la organización. El Departamento de Justicia señala que aparecía en redes sociales y entrevistas con medios de comunicación portando armas y acompañado de integrantes armados del grupo. La Fiscalía estadounidense acusa a Rojas de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína, delitos por los que podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua. Lea más: El narco “Araña” asistirá a su primera audiencia en Estados Unidos: ¿a cuántos años de cárcel se enfrenta?

Una extradición después de año y medio preso en Colombia

La llegada “Araña” a Estados Unidos se produjo después de aproximadamente un año y medio privado de la libertad en Colombia. Su captura ocurrió mientras avanzaban conversaciones con el Gobierno colombiano dentro de la política de “Paz Total”. A comienzos de 2025, las autoridades determinaron que Rojas habría continuado con actividades delictivas pese a su condición de negociador, situación que terminó afectando el proceso y derivó en su captura y posterior trámite de extradición.

La defensa cuestionó el manejo que tuvo la negociación durante el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que Rojas mantuvo su disposición de responder ante las autoridades de ambos países: “Frente a lo que ha sucedido sí se observa que no existió la decisión absoluta por parte del gobierno, pero Andrés siempre ha estado dispuesto a enfrentar sus procesos tanto en Colombia como en Estados Unidos”, afirmó la defensa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ahora, el proceso cambia de escenario. La defensa de Rojas sostiene que buscará que durante el procedimiento judicial se respeten sus garantías y que su disposición a colaborar sea tenida en cuenta. “Buscaremos que se le respete el debido proceso, su dignidad humana y como persona. Que se le valore su disposición de comparecer ante las autoridades. Su disposición a hablar con el gobierno de Colombia y buscar soluciones para la organización que dirigía, y para el territorio en el que se encontraba”, concluyó. Quédese leyendo: De ‘gestores de paz’ de Petro a las órdenes de captura de la Fiscalía contra “Calarca”, “Walter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas Bloque de preguntas y respuestas: