Qué es la peste neumónica, cómo se contagia y por qué puede matar en menos de 24 horas

La peste es una de las enfermedades más temidas de la historia de la humanidad. Hoy sigue existiendo en focos naturales en distintas partes del mundo y, aunque los casos son poco frecuentes, su forma más peligrosa, la peste neumónica, puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata a tiempo.
Esa variante ha tomado relevancia a nivel mundial luego de que en las últimas horas se conocieran informes sobre una posible infección en un laboratorio de Rusia tras la muerte de Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, caso que había generado inquietud después de que un medio informara de que podría haber contraído esa peste tras la rotura de un tubo de ensayo.