Semana de Receso 2026: más viajes y nuevas claves para cuidar el bolsillo

La Semana de Receso vuelve a convertirse en uno de los principales periodos de movilidad para los colombianos. Hasta el 12 de este mes, de acuerdo con la información suministrada por Global66, las familias aprovechan el descanso escolar y el festivo para viajar dentro y fuera del país, en un escenario en el que cambian los destinos preferidos y también las formas de organizar y pagar las vacaciones. Los datos de Civitatis muestran que España mantiene el primer lugar entre los destinos internacionales elegidos por los colombianos, pero Buenos Aires, Italia y Japón ganan participación. En los viajes nacionales, el Caribe toma fuerza y concentra alrededor del 54% de las reservas analizadas para 2026, con Cartagena a la cabeza.

A este comportamiento se suma un factor que puede incidir directamente en el presupuesto: la caída de las tasas de cambio frente a septiembre de 2025. El dólar pasó de $3.881,26 a $3.329,61, una reducción cercana al 14%, mientras el euro bajó alrededor de 16%, de $4.562,60 a $3.814,50. El comportamiento de 2025 permite dimensionar el movimiento que genera esta temporada. Entre el 4 y el 13 de octubre del año pasado, Migración Colombia contabilizó 787.613 flujos migratorios de entradas y salidas internacionales, un 7% más frente a los 731.246 movimientos del mismo periodo de 2024. Estados Unidos concentró el 27% de las salidas internacionales, seguido por España, con 14%; Panamá, con 12%; México, con 9%; República Dominicana, con 8%, y Brasil, con 4%. La movilidad también aumentó dentro de Colombia. La Superintendencia de Transporte reportó un crecimiento de 5,2% frente a 2024 en los desplazamientos nacionales. Este mayor movimiento hace que la planeación financiera cobre especial importancia para quienes tienen previsto viajar durante estos días. Y si bien España continúa liderando las preferencias internacionales para esta Semana de Receso, el listado de 2026 presenta una mayor variedad de países y ciudades frente al año anterior. Uno de los cambios más destacados se presenta en Buenos Aires, cuyo peso dentro del total de reservas casi se duplica frente a 2025. Italia también gana participación y se mantiene como el segundo país más reservado, con Roma, Florencia y Milán entre los destinos destacados. Japón, por su parte, aparece en el octavo lugar entre los países más reservados para esta temporada.

El comportamiento se presenta en un momento particular para los viajeros que buscan destinos internacionales. Octubre coincide con periodos de menor afluencia turística en diferentes lugares de Europa y, dependiendo del destino, puede ofrecer mejores condiciones de precio frente a los meses de mayor demanda. Nicolás Posse, Regional South America de Civitatis, señala que la Semana de Receso permite combinar una pausa en el calendario colombiano con condiciones diferentes en otros mercados turísticos. “Las grandes capitales europeas mantienen una presencia importante, pero también empiezan a ganar espacio ciudades y países que antes tenían una participación menor”, señala.

Dólar y euro más bajos cambian el escenario para viajar al exterior

El comportamiento de las monedas también puede ser relevante para quienes planean vacaciones fuera de Colombia. Frente a septiembre de 2025, el dólar observó una reducción cercana al 14%. En el caso del euro, el valor acumula una caída aproximada del 16%. Esta diferencia puede tener impacto en el presupuesto de quienes deben pagar alojamiento, alimentación, transporte, atracciones y otros servicios en el exterior, aunque el costo final del viaje también depende del destino, las fechas y las condiciones particulares de cada servicio. Por eso, anticipar las compras y definir cuánto dinero se destinará a cada componente del viaje sigue siendo una de las principales recomendaciones para evitar que las vacaciones terminen afectando las finanzas personales.

El cambio en las preferencias también se observa dentro de Colombia. Mientras Medellín ocupó el primer lugar en las reservas nacionales de 2025, para la Semana de Receso de 2026 Cartagena encabeza el listado, seguida por Santa Marta, Medellín y San Andrés. El peso del Caribe es todavía más evidente al agrupar los principales destinos. Cartagena, Santa Marta y San Andrés concentran alrededor del 54% de las reservas nacionales analizadas para 2026, frente a cerca del 27% registrado un año atrás. El cambio no solo está en los lugares que visitan los colombianos. También se observa una transformación en los servicios que reservan una vez elegido el destino. En Colombia, los free tours ocupaban buena parte de los primeros puestos en 2025. Para 2026, el traslado en Cartagena ocupa el primer lugar entre las reservas y también aparecen entre los servicios más demandados los traslados en Bogotá, Medellín y San Andrés. En los destinos internacionales se presenta un comportamiento similar. Los traslados figuran entre los servicios de mayor demanda en Madrid, Río de Janeiro, Punta Cana, Buenos Aires, Ciudad de Panamá y París. A la vez, aparecen visitas guiadas de pago, entre ellas la correspondiente a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina.

El comportamiento de las reservas sugiere que el viajero colombiano está prestando mayor atención no solo a la selección del destino, sino también a la logística y las actividades que realizará durante su estadía.

Cómo organizar el presupuesto para las vacaciones

Ante este escenario, Global66 recomienda comenzar a organizar el dinero del viaje antes de empacar las maletas. Una de las principales recomendaciones es establecer un tope máximo de gasto y dividirlo entre el número de días de vacaciones. De esta manera se puede definir un presupuesto diario que incluya alimentación, transporte local, alojamiento, atracciones y otros gastos. La compañía también plantea que los recursos destinados al viaje pueden mantenerse previamente en una plataforma que genere rendimientos y sea útil para realizar los pagos durante el desplazamiento. Esto, según la recomendación, puede permitir que el dinero destinado a las vacaciones crezca mientras llega el momento de utilizarlo y ayudar a anticipar cambios en el valor de las monedas. Otro punto clave es separar desde el comienzo una cantidad específica para gastos no planeados. Cambios en los medios de transporte, compras de última hora, medicamentos o necesidades adicionales de alojamiento pueden alterar rápidamente el presupuesto de unas vacaciones.

Contar con un fondo para estos casos reduce la necesidad de recurrir al crédito o utilizar recursos que estaban destinados a otros gastos del viaje. Para quienes salen del país, Global66 recomienda prestar atención a la volatilidad de las monedas y a las comisiones asociadas con las transacciones internacionales. Una alternativa es distribuir el dinero entre diferentes medios de pago. La recomendación contempla llevar una parte del presupuesto en efectivo para compras pequeñas y reservar la tarjeta de crédito para situaciones de emergencia. También plantea utilizar tarjetas diseñadas para viajes internacionales, como la Global66 Smart Card, que permite manejar diferentes divisas en una misma plataforma y pagar en moneda local para evitar costos de conversión en cada transacción. En los viajes nacionales también cobra importancia la posibilidad de mover dinero de manera inmediata. Con la llegada de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos de Colombia, los usuarios cuentan con nuevas alternativas para realizar transferencias de manera ágil, una herramienta que puede resultar especialmente útil durante periodos de alta movilidad.

Durante las vacaciones también es importante mantener un seguimiento permanente de los movimientos financieros. Revisar regularmente las transacciones realizadas con las tarjetas permite identificar de manera temprana actividades sospechosas y puede ayudar a prevenir posibles fraudes. El control también sirve para mantener el gasto dentro del límite establecido. Revisar cuánto dinero se ha utilizado cada día permite determinar si es necesario ajustar el presupuesto para las jornadas siguientes o si existe margen para realizar algún consumo adicional. Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66, explica que la compañía busca facilitar el movimiento de dinero tanto en operaciones internacionales como en Colombia.

“En Global66 trabajamos para que las personas puedan vivir como ciudadanos globales, eliminando las fronteras que tradicionalmente han existido para mover su dinero entre países y monedas. Esa misma visión la llevamos al ámbito local con la integración de Bre-B, buscamos que nuestros usuarios también puedan mover su dinero de forma inmediata en Colombia y resolver de manera sencilla sus necesidades financieras del día a día. Al final, se trata de ofrecer una experiencia en la que mover el dinero sea cada vez más fácil, sin importar si la persona está en Colombia o al otro lado del mundo”, concluye. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes