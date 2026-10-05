Semana de Receso 2026: más viajes y nuevas claves para cuidar el bolsillo

La Semana de Receso vuelve a convertirse en uno de los principales periodos de movilidad para los colombianos. Hasta el 12 de este mes, de acuerdo con la información suministrada por Global66, las familias aprovechan el descanso escolar y el festivo para viajar dentro y fuera del país, en un escenario en el que cambian los destinos preferidos y también las formas de organizar y pagar las vacaciones.
Los datos de Civitatis muestran que España mantiene el primer lugar entre los destinos internacionales elegidos por los colombianos, pero Buenos Aires, Italia y Japón ganan participación. En los viajes nacionales, el Caribe toma fuerza y concentra alrededor del 54% de las reservas analizadas para 2026, con Cartagena a la cabeza.