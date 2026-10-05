13 años después del crimen de Rosa Elvira Cely, la reparación a su familia sigue sin llegar

Rosa Elvira Cely era madre cabeza de familia y se convirtió en uno de los símbolos de la lucha contra la violencia contra las mujeres en Colombia después de ser brutalmente atacada en el Parque Nacional de Bogotá en 2012. Ahora, 13 años después de su muerte, su familia sigue esperando una reparación que fue ordenada por la justicia y acordada con el Distrito desde 2023. Rosa Elvira Cely sobrevivió al brutal ataque que sufrió en mayo de 2012 en el Parque Nacional de Bogotá, pero no sobrevivió a la atención que recibió después de ser trasladada al Hospital Santa Clara. Lea también: Tras más de una década, ordenan entregar a la familia de Rosa Elvira Cely las llamadas que hizo al 123 Allí, según establecieron los jueces en el proceso administrativo, permaneció durante horas en una camilla de ambulancia en un pasillo, sin recibir la atención médica especializada que requería. Después fue puesta en una silla de ruedas. Finalmente murió. Aquel crimen conmocionó al país y terminó dando nombre a una ley que fortaleció la lucha contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Javier Velasco Valenzuela fue condenado a 48 años de prisión y al pago de una multa por los delitos de homicidio agravado, tortura y acceso carnal violento agravado en el feminicidio de Rosa Elvira Cely. La brutalidad del caso impulsó la promulgación de la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo en Colombia. Pero más de una década después, el caso tiene todavía un capítulo abierto: la familia no ha recibido en su totalidad la reparación ordenada judicialmente por los daños relacionados con la actuación de las entidades estatales y la atención médica que recibió Rosa Elvira antes de morir. No se pierda: Rosa Elvira Cely: la historia de un brutal feminicidio que sacudió a la sociedad y a la justicia del país “Esto no es justo con la familia de Rosa Elvira Cely, ni es el mensaje que se le debe transmitir a las mujeres de la ciudad”, denuncia DHColombia, organización que acompaña la defensa de sus familiares. El reclamo está dirigido principalmente contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente de Bogotá, entidad responsable del Hospital Santa Clara. Aunque existe una condena en primera instancia, confirmada posteriormente en segunda instancia, y además se suscribió un acuerdo conciliatorio con el Distrito para hacer efectiva la reparación, la familia asegura que el pago todavía no se concreta. El caso comenzó con una demanda presentada contra la Nación, la Fiscalía y el Hospital Santa Clara por los hechos que rodearon tanto la agresión contra Cely como su posterior atención médica, cuando llegó gravemente herida, pero aún con vida, al centro asistencial. No se pierda: Familia de Rosa Elvira Cely contradice a Abelardo de la Espriella por atribuirse ley de feminicidio

Justicia reconoció responsabilidades

El Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en una sentencia emitida en 2023, declaró responsabilidades de las entidades demandadas y ordenó el resarcimiento de los daños de acuerdo con las competencias de cada una. La decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo de Bogotá en 2025. En el caso de la Subred Centro-Oriente, los jueces establecieron que debía responder por hechos relacionados con la atención prestada en el Hospital Santa Clara y ordenaron medidas de reparación integral, además de un reconocimiento económico a favor de los familiares de Cely. El Tiempo se abstuvo de publicar el monto. La decisión también examinó la actuación de la Fiscalía. Los despachos judiciales concluyeron que hubo una falla en el deber de investigación relacionada con la falta de captura oportuna de Javier Velasco Valenzuela, quien posteriormente fue condenado por el crimen. Lea también: Fiscalía y otras entidades, condenadas por feminicidio de Rosa Elvira Cely en 2012 El expediente judicial también recoge que Velasco había sido denunciado años antes por conductas de acoso y abuso sexual contra otra mujer y que existían señalamientos relacionados con sus propias hijas. Después de la primera sentencia, emitida a comienzos de diciembre de 2023, la Alcaldía de Bogotá, durante la administración de Claudia López, avanzó en un acuerdo conciliatorio destinado a hacer efectiva la reparación integral. El pacto quedó consignado en la Resolución 673 del Distrito, firmada el 27 de diciembre de 2023. El documento estableció los mecanismos de reparación y los montos correspondientes a los familiares de Cely por conceptos como daños morales, afectaciones a la salud y perjuicios materiales. Lea también: Cerca de 860.000 niños en Colombia han sido víctimas de abuso sexual digital: la mayoría calla por miedo o vergüenza El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá aprobó posteriormente la conciliación y fijó un plazo máximo de 70 días hábiles para los desembolsos. Ese plazo venció. Pasaron 2024, 2025 y nueve meses de 2026 sin que, según la defensa, se efectuara un solo pago. La situación tiene además un elemento que agrava la disputa: mientras el acuerdo hablaba de una reparación concreta, el Tribunal Administrativo terminó confirmando la condena.

Una discusión que ahora es por la plata y los intereses

En junio pasado, la Subred y la familia Cely retomaron las conversaciones para intentar cerrar el pago. Sin embargo, según la información conocida por este diario, la entidad presentó inicialmente una liquidación que estaba cerca de 37 por ciento por debajo de la suma reclamada con base en las decisiones judiciales. Desde entonces se han adelantado nuevas conversaciones, pero las partes tampoco han logrado ponerse de acuerdo sobre los intereses de mora derivados del incumplimiento. La última reunión registrada se realizó el 5 de agosto y estuvo presidida, en representación de la Subred, por la funcionaria Diana Carolina Bolaño. Según el acta, la entidad informó sobre restricciones para acceder al pago de intereses y se comprometió a enviar una propuesta de liquidación indexada.

Sin embargo, la propia Resolución 673 establece que, una vez vencidos los plazos pactados para los desembolsos, se generarían intereses moratorios desde el día siguiente al vencimiento. Como no se habría efectuado ningún pago, la defensa sostiene que esos intereses deben ser incluidos en la reparación. La explicación de la Subred Consultada por El Tiempo, la Subred Centro Oriente atribuyó parte de las dificultades a la situación financiera y administrativa que atravesó la entidad. La institución señaló que estuvo bajo una medida de intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud entre el 7 de mayo de 2024 y el 6 de agosto de 2025. Durante ese periodo, explicó, la administración estuvo sujeta a las decisiones del interventor. No se pierda: Alcaldía de Bogotá se disculpó y pidió rectificar concepto en caso de Rosa Elvira Cely Tras el levantamiento de la medida, la actual administración encontró, según la entidad, un alto pasivo pendiente de atender. La Subred aseguró que desde entonces viene identificando, organizando y priorizando sus obligaciones judiciales y gestionando fuentes de financiación para cumplirlas, de acuerdo con sus posibilidades presupuestales y financieras. En ese proceso está incluido el caso de la familia Cely. “La actual administración ha adelantado las actuaciones administrativas y financieras necesarias para procurar su atención en el segundo semestre de 2026”, señaló la entidad. También sostuvo que se han realizado mesas de trabajo para revisar el estado de la obligación y sus condiciones de pago, y afirmó que se han logrado avances significativos. Rosa Elvira, un caso que cambió la ley Rosa Elvira Cely era madre cabeza de familia. Su asesinato provocó una enorme indignación nacional y se convirtió en un punto de inflexión en la discusión sobre violencia contra las mujeres. El caso de Cely fue determinante para la posterior aprobación de la llamada Ley Rosa Elvira Cely, con la que Colombia reforzó su legislación frente al feminicidio. El abogado Abelardo De la Espriella asumió la representación legal de la familia sin cobrar honorarios. Por eso, para sus familiares, la discusión actual no se reduce al pago de una indemnización. Lee aquí: Distrito rectifica concepto que culpa a Rosa Elvira Cely de su violación y muerte La defensa considera que también está en juego el mensaje que las instituciones están enviando a las mujeres víctimas de violencia y a sus familias. “Si no se cumple en el caso de Rosa Elvira, que tuvo tanta incidencia mediática e impacto en la opinión pública, ¿qué pueden esperar las demás mujeres en materia preventiva o respecto al cumplimiento de las órdenes que los jueces de la República le imparten al Distrito para la garantía efectiva de sus derechos?”, cuestiona DHColombia. Le puede interesar: En promedio, seis menores de edad fueron víctimas de explotación sexual cada día en la última década en Colombia A los pagos económicos se suma otro componente pendiente: el paquete de atención psicosocial contemplado como parte de la reparación. Después de 13 años del crimen y casi tres años desde el acuerdo conciliatorio, la familia de Rosa Elvira Cely sigue esperando que la reparación reconocida por la justicia deje de estar en el papel y se convierta, finalmente, en una realidad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas