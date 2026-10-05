13 años después del crimen de Rosa Elvira Cely, la reparación a su familia sigue sin llegar

Rosa Elvira Cely era madre cabeza de familia y se convirtió en uno de los símbolos de la lucha contra la violencia contra las mujeres en Colombia después de ser brutalmente atacada en el Parque Nacional de Bogotá en 2012.
Ahora, 13 años después de su muerte, su familia sigue esperando una reparación que fue ordenada por la justicia y acordada con el Distrito desde 2023.
Rosa Elvira Cely sobrevivió al brutal ataque que sufrió en mayo de 2012 en el Parque Nacional de Bogotá, pero no sobrevivió a la atención que recibió después de ser trasladada al Hospital Santa Clara.
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Allí, según establecieron los jueces en el proceso administrativo, permaneció durante horas en una camilla de ambulancia en un pasillo, sin recibir la atención médica especializada que requería. Después fue puesta en una silla de ruedas. Finalmente murió.
Aquel crimen conmocionó al país y terminó dando nombre a una ley que fortaleció la lucha contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres.
Javier Velasco Valenzuela fue condenado a 48 años de prisión y al pago de una multa por los delitos de homicidio agravado, tortura y acceso carnal violento agravado en el feminicidio de Rosa Elvira Cely.
La brutalidad del caso impulsó la promulgación de la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo en Colombia.
Pero más de una década después, el caso tiene todavía un capítulo abierto: la familia no ha recibido en su totalidad la reparación ordenada judicialmente por los daños relacionados con la actuación de las entidades estatales y la atención médica que recibió Rosa Elvira antes de morir.
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“Esto no es justo con la familia de Rosa Elvira Cely, ni es el mensaje que se le debe transmitir a las mujeres de la ciudad”, denuncia DHColombia, organización que acompaña la defensa de sus familiares.
El reclamo está dirigido principalmente contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente de Bogotá, entidad responsable del Hospital Santa Clara.
Aunque existe una condena en primera instancia, confirmada posteriormente en segunda instancia, y además se suscribió un acuerdo conciliatorio con el Distrito para hacer efectiva la reparación, la familia asegura que el pago todavía no se concreta.
El caso comenzó con una demanda presentada contra la Nación, la Fiscalía y el Hospital Santa Clara por los hechos que rodearon tanto la agresión contra Cely como su posterior atención médica, cuando llegó gravemente herida, pero aún con vida, al centro asistencial.
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