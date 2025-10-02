Qué es la tungiasis, la enfermedad desatendida que ya cuenta con una guía mundial para su tratamiento

Aunque para muchos este nombre resulta poco familiar en Colombia, hace algunas décadas la enfermedad era común en el país. Ahora, a nivel mundial, la tungiasis está ganando relevancia luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicara la primera guía de tratamiento basada en evidencia científica, lo que significa un paso importante en la lucha contra esta afección.
Se trata de una enfermedad tropical presente en América, el Caribe y África, causada por la pulga Tunga penetrans, conocida también como nigua o pique, que suele habitar en la arena. Este parásito se incrusta en la piel, principalmente en los pies, donde se concentra el 95% de los casos. Los síntomas más frecuentes son inflamación, dolor y picazón en la zona afectada, y en casos graves pueden presentarse úlceras, infecciones e incluso deformaciones en la extremidad.
Aunque la tungiasis puede presentarse en personas de todas las edades, es más frecuente en niños, adultos y hombres mayores. La diferencia radica en las condiciones en que se desarrolla: la mayor prevalencia se registra en comunidades que viven en pobreza extrema, especialmente en África y en varios países de Latinoamérica. Entre los factores de riesgo se encuentran residir en áreas rurales o costeras, habitar viviendas precarias con pisos de tierra o arena, no usar calzado y convivir con animales como cerdos, perros o gatos, que también pueden verse afectados.
Al tratarse de una enfermedad desatendida, no existen cifras exactas sobre cuántas personas la padecen cada año. Actualmente no hay una vigilancia estricta, pero se estima que más de 1.000 millones de personas residen en zonas endémicas con alto riesgo de tungiasis. Esta dolencia hace parte de las enfermedades tropicales desatendidas (ETD), un grupo de más de 20 patologías que afectan principalmente a poblaciones vulnerables con escaso acceso a servicios de salud. En esa misma lista se encuentran el dengue, el chikungunya y la leishmaniasis.