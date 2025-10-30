Más que pedir dulces: estos son cinco planes imperdibles de Halloween en Medellín

Cada año, el 31 de octubre es una de las fechas más esperadas por niños, jóvenes y adultos gracias a la celebración de Halloween. Esta tradición, que cuyo origen se remonta al festival celta Samhain realizado 2.000 años atrás, se caracteriza por llenar las calles de decoraciones y personas disfrazadas de criaturas mitológicas y del mundo del terror.
Lea: Halloween 2025: personajes de cine, videojuegos y K-pop marcan la nueva moda en disfraces
El plan más común, especialmente para los más pequeños, es salir a pedir dulces, costumbre que se estableció en el siglo XX en Estados Unidos. Sin embargo, hay más opciones para celebrar Halloween, que van desde fiestas de disfraces, eventos culturales y recorridos guiados para personas de todas las edades.
Estas son cinco recomendaciones de planes que puede realizar en Medellín para Halloween 2026: