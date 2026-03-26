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Así será Macondo Park, el ambicioso escenario de Shakira en Madrid

La empresa de arquitectura encargada del montaje entregó detalles de cómo será este espacio permanente que ya pasó de tres conciertos a nueve en Madrid, entre septiembre y octubre de este año.

  • Así se vería el espacio desde el escenario. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group
    Así se vería el espacio desde el escenario. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group
  • Así se vería el parque, previo a la entrada al concierto. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group
    Así se vería el parque, previo a la entrada al concierto. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group
  • Detalle de otro de los espacios que tendrá Shakira para sus fanáticos. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group
    Detalle de otro de los espacios que tendrá Shakira para sus fanáticos. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

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hace 2 horas
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El estudio de arquitectura BIG – Bjarke Ingels Group ha sido el encargado de diseñar el Macondo Park, el estadio y parque festival que acogerá el cierre de la gira de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Villaverde, Madrid que de tres pasó ahora a nueve fechas en septiembre de este año.

Los arquitectos dieron a conocer que este concepto va mucho más allá de un recinto de conciertos: “Se trata de un espacio permanente de 140.000 m² con caminos orgánicos de telas recicladas de colores, islas verdes con vegetación de España y América Latina, mercados, zonas infantiles, puestos de artesanía y área VIP — todo inspirado en el Macondo de Gabriel García Márquez como metáfora de la identidad latina”, explicaron en un comunicado.

Puede leer: Shakira y un estadio propio y a su medida para llevar su gira a España

Cabe recordar que Shakira siempre ha promulgado una profunda admiración por Gabo quien incluso escribió un perfil de ella, al empezar su carrera.

Este estudio es el mismo que ha estado detrás de proyectos como el LEGO Brand House (en Dinamarca), Galeries Lafayette (de París) o The Twist (en Noruega), y tiene actualmente en desarrollo la Filarmónica del Vltava en Praga.

Imágenes y más detalles de la construcción del Estadio Shakira

Así se vería el parque, previo a la entrada al concierto. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group
Así se vería el parque, previo a la entrada al concierto. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group

La idea es que diariamente puedan estar 50.000 fanáticos. De este terreno se sabe que antes albergaba un recinto musical y fue concebido como una alternativa al estadio tradicional —que suele permanecer inactivo entre eventos—, por eso este concepto de Shakira, del Parque Macondo, se mantendrá vibrante antes, durante y después de cada concierto.

Le puede interesar: Así puede votar por Shakira (o su artista favorito) para que entre al Salón de la Fama del Rock & Roll

La idea es que esta será una experiencia inmersiva de la identidad latina contemporánea, “el Estadio Shakira en el Parque Macondo celebra la música, la cultura y la conexión humana en un paisaje vivo”, detalló el estudio de arquitectura.

Detalle de otro de los espacios que tendrá Shakira para sus fanáticos. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group
Detalle de otro de los espacios que tendrá Shakira para sus fanáticos. FOTO Cortesía Bjarke Ingels Group

La experiencia Es Latina, como la ha llamado Shakira, tendría una duración de 12 horas diarias. En España ha causado tan conmoción que de tres primeras fechas anunciadas se ha ampliado a seis mas, es decir, la residencia de Shakira en Madrid durará nueve fechas: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, fechas que ya estaban programadas, más los días 2, 3 y 4 de octubre, las nuevas fechas anunciadas.

La preventa comenzó el pasado 25 de marzo y ha generado conversación en toda España.

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