Italia venció a Irlanda del Norte y está a un paso de volver a la Copa del Mundo

Italia resistió los nervios y cumplió la primera misión en la repesca europea del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Irlanda del Norte, este jueves en Bérgamo, y se disputará un boleto al torneo norteamericano el martes contra Gales que venció a Bosnia por penales.
Sandro Tonali abrió el camino con un tiro desde la frontal en el minuto 56’ y luego dio la asistencia para que Moise Kean (80’) sentenciara definitivamente.
Era inevitable para los tifosi y para los jugadores recordar en todo momento lo ocurrido en las dos anteriores repescas mundialistas, donde Italia quedó fuera de la fase final de 2018 al caer ante Suecia y de la de 2022 al perder por sorpresa y en su propio estadio contra Macedonia del Norte, por lo que el miedo primó sobre el fútbol durante gran parte del encuentro.
La Azzurra se había visto relegada a la repesca después de ser superada dos veces por la Noruega de Erling Haaland en su grupo, en una campaña clasificatoria marcada igualmente por el relevo en su banquillo, con Luciano Spalletti dejando su lugar en el mismo a Gennaro Gattuso, uno de los jugadores más emblemáticos de la “generación Lippi” que logró en 2006 el último título mundial del país.