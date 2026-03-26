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Italia venció a Irlanda del Norte y está a un paso de volver a la Copa del Mundo

La Azzurra logró una importante victoria en la semifinal del repechaje europeo. Los dirigidos por Gennaro Gattuso buscan la clasificación mundialista luego de 12 años.

  • Sandro Tonali anotó el primer gol para la “Azzurri” al minuto 56. FOTO: X AZZURRI
    Sandro Tonali anotó el primer gol para la “Azzurri” al minuto 56. FOTO: X AZZURRI
Agencia AFP
hace 2 horas
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Italia resistió los nervios y cumplió la primera misión en la repesca europea del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Irlanda del Norte, este jueves en Bérgamo, y se disputará un boleto al torneo norteamericano el martes contra Gales que venció a Bosnia por penales.

Sandro Tonali abrió el camino con un tiro desde la frontal en el minuto 56’ y luego dio la asistencia para que Moise Kean (80’) sentenciara definitivamente.

Era inevitable para los tifosi y para los jugadores recordar en todo momento lo ocurrido en las dos anteriores repescas mundialistas, donde Italia quedó fuera de la fase final de 2018 al caer ante Suecia y de la de 2022 al perder por sorpresa y en su propio estadio contra Macedonia del Norte, por lo que el miedo primó sobre el fútbol durante gran parte del encuentro.

La Azzurra se había visto relegada a la repesca después de ser superada dos veces por la Noruega de Erling Haaland en su grupo, en una campaña clasificatoria marcada igualmente por el relevo en su banquillo, con Luciano Spalletti dejando su lugar en el mismo a Gennaro Gattuso, uno de los jugadores más emblemáticos de la “generación Lippi” que logró en 2006 el último título mundial del país.

Mucha tensión

En la primera mitad, Italia empezó siendo consciente de su obligación histórica y sometiendo a su rival a un auténtico asedio, pero no pudo resistir mucho ese ritmo endiablado, ante un equipo que renunciaba a la posesión pero que se hacía fuerte por su orden defensivo.

La Nazionale tuvo ocasiones puntuales para haberse adelantado, principalmente por un balón al que Tonali estuvo a punto de llegar en el 8’, un disparo desde la frontal del área de Kean (34’) que se fue alto y dos remates de cabeza de Alessandro Bastoni (34’ y 41’) que se perdieron por la línea de fondo.

Con más tensión que buen fútbol en esa primera mitad, los fantasmas de las eliminaciones italianas en las anteriores repescas no dejaban de sobrevolar el estadio de Bérgamo.

La liberación llegó después del descanso: el argentino Mateo Retegui (53’) desaprovechó una gran ocasión en un contragolpe, en el que el defensa Brodie Spencer le alcanzó en el esprint para molestar su disparo, y Moise Kean (55’) rozó el gol con un tiro cruzado repelido por el arquero.

Premio a la insistencia

Mientras el seleccionador Gennaro Gattuso hacía gestos al público para que animara, llegó casi por inercia el tanto azzurro, cuando Tonali (56’) cazó un rechace en la frontal del área y batió por fin a Pierce Charles.

La tranquilidad italiana no llegó hasta la recta final del partido y lo hizo con un 2-0 que recompensó además personalmente a su jugador más incisivo del partido, Kean, con un tiro cruzado con la zurda en el 80’ que tocó en el palo y entró al arco rival.

El atacante, que está viviendo un año difícil en la Serie A con una Fiorentina en horas muy bajas, había tenido antes dos buenas ocasiones (66’ y 79’) y fue el hombre más peligroso en un ataque donde Retegui apenas se dejó notar.

Más resultados del repechaje UEFA

A primera hora, Turquía venció 1-0 a Rumania. Arda Güler lideró al conjunto otomano hacia la victoria y fue la gran figura. Aunque no anotó, el gol fue obra de Ferdi Kadioglu a pase del jugador de Real Madrid.

Eslovenia y Kosovo brindaron el partido más emocionante de la jornada con un 4-3 a favor de los kosovares en territorio esloveno. Los goles por el conjunto los hicieron Valjent, Haraslin y Strelec. En el equipo ganador, los goleadores fueron Hodza, Asslani, Muslija y Hajziri. Kosovo enfrentará a Turquía por un lugar en el Mundial el próximo martes 31 de marzo.

Polonia venció 2-1 a Albania: el equipo polaco remontó en Varsovia con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski. El gol albanés fue obra de Arber Hoxha.

Triplete de Vyktor Gyokeres para la victoria de Suecia como visitante ante Ucrania en Valencia, España. Primera vez que el jugador del Arsenal logra marcar 3 goles en un partido con su selección. Suecia y Polonia se jugarán el tiquete para la Copa del Mundo.

Dinamarca se dio un festín ante Macedonia del Norte. El conjunto danés ganó 4-0 en Copenhague. Goles de Mikkel Damsgaard, Christian Norgaard y doblete de Gustav Isaksen. En Macedonia del Norte fue titular el antioqueño Sebastián Herrera, que no tuvo una buena noche.

República Checa e Irlanda igualaron 2-2 en el tiempo regular. Los goles irlandeses los firmaron Parrott de penal y un gol en contra de Kovar, mientras que en los checos anotaron Patrik Schick y Krejci. En penales, República Checa le dio una alegría a todos los que acompañaron al equipo en Praga y se impuso desde los 11 pasos. República Checa disputará ante Dinamarca un puesto en la cita orbital.

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