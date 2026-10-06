¿Qué pasa en Francia? Protestas estudiantiles cumplen dos semanas y crece la tensión

Francia atraviesa una de las mayores movilizaciones estudiantiles de las últimas décadas. Lo que comenzó el 21 de septiembre en un instituto de las afueras de París como una protesta de alumnos y profesores por la falta de personal y recursos terminó extendiéndose por distintas ciudades del país, con bloqueos, enfrentamientos con la Policía, daños en centros educativos y miles de detenidos. Para este martes 6 de octubre, el movimiento ya completa cerca de dos semanas y el Gobierno enfrenta una nueva jornada de protestas que calificó de “alto riesgo”. La Unión de Estudiantes de Institutos (USL) anunció una intensificación de los bloqueos, mientras decenas de miles de personas salieron a las calles de más de 30 ciudades en apoyo a los estudiantes.

¿Por qué protestan los estudiantes en Francia?

El origen de las movilizaciones está en las condiciones de la educación secundaria. Los estudiantes denuncian la falta de profesores, aulas abarrotadas, instalaciones deterioradas, escasez de recursos, horarios rígidos y condiciones que consideran inadecuadas para estudiar. Conozca: Pedro Sánchez adelanta elecciones en España: serán el 29 de noviembre La primera protesta ocurrió en el instituto Saint-Exupéry, en un suburbio de París, el 21 de septiembre. Los alumnos se unieron a sus profesores para reclamar más personal y recursos. Aunque después se enviaron trabajadores adicionales y la huelga terminó en ese centro, el movimiento comenzó a extenderse a otros institutos.

En cuestión de días, estudiantes de París y sus alrededores comenzaron a bloquear las entradas de sus escuelas. Después, las protestas llegaron a ciudades como Lille, Marsella, Lyon, Estrasburgo, Nantes, Rennes y Grenoble. Uno de los reclamos más repetidos es el número de estudiantes por aula. Un joven de 16 años identificado como Diego aseguró que “no es normal” tener 40 alumnos en una clase durante dos horas. Otros estudiantes han denunciado aulas con goteras, baños insuficientes y profesores sobrecargados.

Según los reportes más recientes suministrados, alrededor de 1.800 institutos fueron bloqueados en todo el país. Las universidades también se sumaron a las movilizaciones. Al menos 30 campus habían sido bloqueados, entre ellos los de Rennes y París.

Incendios, daños y enfrentamientos

La expansión de las protestas estuvo acompañada por hechos de violencia y vandalismo que han aumentado la tensión. En Nantes se registraron incendios en dos institutos después de que manifestantes prendieran fuego a contenedores de basura. En el instituto Nelson Mandela, las llamas alcanzaron la fachada y causaron daños en el vestíbulo. En Marsella, trabajadores del instituto Victor Hugo fueron rociados con gasolina mientras manifestantes llenaban recipientes con combustible. En Auchel, un director resultó herido en un oído por un fuego artificial que se desvió de su trayectoria.

También se reportaron daños en otros centros, barricadas, lanzamiento de proyectiles contra policías y enfrentamientos en varias ciudades. En Saint-Denis, parte de la entrada de un instituto fue derribada después de varios días de bloqueo. Los reportes más recientes hablan de más de 500 heridos y alrededor de 6.000 detenidos desde el inicio del movimiento. Entre los afectados hay estudiantes, profesores y agentes de Policía.

Gobierno y estudiantes se acusan mutuamente

El Ejecutivo francés ha reconocido que algunas de las demandas de los estudiantes son legítimas, pero ha condenado los episodios de violencia. El ministro de Educación, Édouard Geffray, expresó su preocupación por los daños y los heridos y afirmó que el problema principal es que las reivindicaciones estudiantiles han quedado opacadas por los actos violentos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió la actuación policial y aseguró que las intervenciones se han realizado de manera “extremadamente proporcionada”. El primer ministro, Sébastien Lecornu, también rechazó hablar de “violencia policial” y señaló que 715 agentes resultaron heridos frente a 215 estudiantes, según sus declaraciones ante la Asamblea Nacional. Los estudiantes, por su parte, acusan a las autoridades de represión y de responder con gases lacrimógenos y fuerza policial en lugar de atender sus reclamos. Ryad Rani, presidente de la USL, cuestionó el uso de la fuerza y sostuvo que el Gobierno no está escuchando las demandas de los jóvenes.

La tensión también llegó al terreno político. El Gobierno acusó al partido de izquierda radical La France Insoumise de incitar a la violencia, mientras representantes de esa formación han respaldado las protestas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ante la presión, el Ministerio de Educación anunció una consulta nacional sobre la enseñanza secundaria, abierta entre el 5 y el 23 de octubre, para que los estudiantes compartan sus dificultades y propuestas.

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