¿Qué pasará con los $21.567 millones de anticipos que recibieron 5 candidatos presidenciales?

Durante la última semana de la campaña presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) giró $21.567 millones en anticipos a cinco candidatos. Era plata pública para que compitieran en condiciones más parejas.
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Pasadas las elecciones, queda una pregunta: si los resultados no les alcanzaron ni para pasar el umbral, ¿quién responde por ese dinero?
El anticipo es un adelanto de la financiación estatal. La idea es que quien no tiene una billetera propia o grandes aportantes también pueda hacer campaña.
Esa plata se asume como un adelanto de la reposición de gastos por voto válido, que es lo que el Estado repone a los candidatos por sus gastos según sus votos. Para acceder a esa reposición, el candidato debe superar el 4 % de los votos válidos, es decir, unos 950.000 votos. Los candidatos suelen apostar a que, al superar ese umbral, la reposición cubrirá el anticipo que ya gastaron.
Sin embargo, de los cinco candidatos, solo uno (Sergio Fajardo) logró el umbral. Y los demás no.
Los anticipos que giró el CNE, según las resoluciones 0874, 0875, 0877, 0890 y 0891 de 2026, fueron estos:
Para Mauricio Lizcano, $4.500 millones; para Santiago Botero, $4.500 millones; para Sondra Macollins, $4.500 millones; para Sergio Fajardo, $4.067 millones y para Claudia López, $4.000 millones.