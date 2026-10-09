¿Qué pasará con los $21.567 millones de anticipos que recibieron 5 candidatos presidenciales?

Durante la última semana de la campaña presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) giró $21.567 millones en anticipos a cinco candidatos. Era plata pública para que compitieran en condiciones más parejas. Le puede interesar: Claudia López recibirá casi $5.000 millones por reposición de votos: ¿cuánto les correspondería a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo? Pasadas las elecciones, queda una pregunta: si los resultados no les alcanzaron ni para pasar el umbral, ¿quién responde por ese dinero? El anticipo es un adelanto de la financiación estatal. La idea es que quien no tiene una billetera propia o grandes aportantes también pueda hacer campaña. Esa plata se asume como un adelanto de la reposición de gastos por voto válido, que es lo que el Estado repone a los candidatos por sus gastos según sus votos. Para acceder a esa reposición, el candidato debe superar el 4 % de los votos válidos, es decir, unos 950.000 votos. Los candidatos suelen apostar a que, al superar ese umbral, la reposición cubrirá el anticipo que ya gastaron. Sin embargo, de los cinco candidatos, solo uno (Sergio Fajardo) logró el umbral. Y los demás no. Los anticipos que giró el CNE, según las resoluciones 0874, 0875, 0877, 0890 y 0891 de 2026, fueron estos: Para Mauricio Lizcano, $4.500 millones; para Santiago Botero, $4.500 millones; para Sondra Macollins, $4.500 millones; para Sergio Fajardo, $4.067 millones y para Claudia López, $4.000 millones.

Alguien puede pensar que quien no alcanza el umbral debería devolver el anticipo, porque no tiene derecho a la financiación estatal. Pero el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011 trae una excepción que solo aplica para las campañas presidenciales: no hay que devolver el anticipo “siempre que hubiere sido gastado de conformidad con la ley”. Es decir, “aunque la regla general establece que cuando una campaña no obtiene derecho a financiación estatal debe reintegrar el anticipo recibido, la misma disposición incorpora una excepción expresa para las campañas presidenciales”, explicó Transparencia por Colombia. En pocas palabras, no es obligatorio que regresen la plata que se gastaron. Esto, justo en medio de una crisis por recursos sobre la que ha alertado el presidente del CNE, el magistrado Juan Felipe Lemos, quien le pidió al Congreso más plata dentro del presupuesto para garantizar el correcto funcionamiento de esa entidad en el 2027, año de elecciones regionales. Lea también: La plata “no alcanzaría” para las elecciones de 2027: presidente del CNE

¿Y qué es lo que tienen que cumplir para no devolver la plata?

Las campañas deben presentar sus informes de ingresos y gastos ante el CNE, que los revisa y audita. La ley establece que el anticipo presidencial debe repartirse así: 68,6 % en propaganda electoral y 31,4 % en otros gastos de campaña. Cada peso tiene que estar respaldado con contratos, facturas, cuentas de cobro y comprobantes de pago. Si algún valor no se puede acreditar como un gasto legal, debidamente soportado y reportado, ese sí tendría que devolverse. “La obligación principal consiste en demostrar que dichos recursos fueron ejecutados legalmente y destinados a gastos de campaña permitidos por la normatividad electoral”, indica un informe de Transparencia por Colombia. Hay un antecedente que explica también esta interpretación de la norma. En 2022, el CNE iba a obligar a Humberto de la Calle a devolver un anticipo millonario por no pasar el umbral en las presidenciales de 2018. Luego se echó para atrás.

El primer caso que ya genera ruido

Esta semana, una investigación de La Silla Vacía puso el foco en Sondra Macollins. El medio reveló que cerca de $3.200 millones del anticipo se habrían gastado a través de dos empresas que estarían ligadas a su familia: la Corporación Partido Digital Colombiano e Integral Servicios Profesionales. De la primera, ella aparece como asociada, directora y presidenta. De la segunda, los dueños serían los hijos de su esposo. No hay, por ahora, una decisión del CNE que diga que ese gasto fue ilegal. Pero el caso muestra con claridad cuál es el debate.

Anticipos a última hora

Los problemas con los anticipos se vieron desde antes de que se giraran. Durante la campaña, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, denunció que no había garantías para acceder al anticipo. Presentó reclamos ante la Comisión de Seguimiento Electoral y explicó que le pedían una póliza que respaldara la devolución del dinero en caso de no superar el umbral, pero ninguna aseguradora la expedía. Solo cuando faltaba poco para el fin de la campaña pudo acceder a los recursos. De hecho, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea dejó un diagnóstico parecido. Concluyó que el CNE “careció de capacidad para supervisar y hacer cumplir las reglas de financiación, incluida la entrega oportuna de los anticipos”. La MOE UE le recomendó al país fortalecer su capacidad de supervisión del financiamiento de campañas. Que las campañas no tengan que devolver automáticamente los $21.567 millones no significa que el tema esté cerrado. Falta la parte más importante: que el CNE revise los informes y verifique, gasto por gasto, que el dinero público se usó como la ley lo exige. De esa auditoría dependerá cuánta plata se quede en las campañas y cuánta tenga que volver al Estado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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