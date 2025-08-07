Pelea de hinchas causó caos y dejó varios heridos en el Movistar Arena de Bogotá; investigan muerte de una persona

Era el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles 6 de agosto cuando, como narran los asistentes al show, todo fue un caos, pánico y una vergüenza.
Hasta altas horas de la noche todo era confusión. Según videos compartidos en redes sociales se ve cómo varias personas ingresaron por la fuerza al concierto y ya adentro empezaron a pelear unos con otros. Incluso, algunos se ven caminando con armas cortopunzantes.