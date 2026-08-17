¿Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere? Esto reveló la autopsia de la actriz

La muerte de la actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville, continúa bajo investigación en Estados Unidos. La intérprete falleció a los 36 años y, por ahora, las autoridades no han establecido la causa ni la manera de su muerte. La Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó que la autopsia ya fue realizada, pero serán necesarios estudios adicionales antes de establecer qué provocó el fallecimiento. De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de la 1:51 de la tarde del domingo las autoridades recibieron una llamada al 911 por un supuesto paro cardíaco. Cuando los servicios médicos de emergencia y los socorristas llegaron a la residencia, encontraron a Panettiere inconsciente y en paro cardíaco.

Los equipos de emergencia iniciaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron recuperarla. La actriz fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde. La residencia donde fue encontrada era un lugar en el que Panettiere se alojaba temporalmente. Según el informe del forense, aunque la actriz tenía su residencia habitual en California, se encontraba en Carolina del Sur al momento de su muerte.

¿Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere?

Uno de los primeros datos entregados por las autoridades es que durante la autopsia no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte. En contexto: Actriz Hayden Panettiere, de “Heroes” y “Nashville”, murió a los 36 años Sin embargo, el forense aclaró que todavía no es posible determinar la causa definitiva. Shelton England, subjefe forense del condado de Greenville, explicó a CNN que el proceso podría tardar varias semanas debido a que están pendientes, entre otros análisis, los resultados de las pruebas toxicológicas. La investigación permanece activa y las autoridades señalaron que se requieren estudios adicionales antes de emitir una conclusión definitiva.

Una carrera que comenzó desde niña

Panettiere comenzó su carrera como actriz desde muy joven y alcanzó reconocimiento internacional con su papel de Claire Bennet en Heroes. Posteriormente protagonizó la serie Nashville, producción en la que interpretó a la cantante Juliette Barnes. También participó en películas como Scream 4, Scream VI, Raising Helen e Ice Princess. Además, prestó su voz para el videojuego Until Dawn. Su padre confirmó públicamente el fallecimiento y pidió privacidad para la familia mientras atraviesa el duelo. Panettiere era madre de Kaya Klitschko, nacida en 2014, fruto de su relación con el excampeón mundial de boxeo Wladimir Klitschko.

La muerte de la actriz ocurre tres años después del fallecimiento de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien murió en 2023 a los 28 años por un agrandamiento del corazón y complicaciones relacionadas con una válvula aórtica. Por ahora, las autoridades han insistido en que cualquier conclusión sobre la muerte de Hayden Panettiere sería prematura hasta completar los análisis pendientes. Además, la muerte de Hayden Panettiere recuerda el fallecimiento de otra actriz de su generación que también tuvo una participación en Ice Princess: Michelle Trachtenberg. Las dos compartieron créditos en la película de Disney de 2005, cuando comenzaron a consolidarse como figuras reconocidas de la televisión y el cine.

Trachtenberg murió en febrero de 2025, a los 39 años, en su apartamento de Manhattan. Inicialmente, la causa de su muerte había quedado indeterminada, pero posteriormente la Oficina del Médico Forense de Nueva York estableció que falleció por complicaciones de diabetes mellitus y determinó que se trató de una muerte natural. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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