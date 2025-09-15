Perpetuo Socorro, Prado y San Ignacio: estos distritos son los motores culturales de Medellín

Hace años que se empezó a hablar de los distritos culturales, no solo en Medellín, sino en el mundo. Su popularidad ha crecido después de la pandemia, pues se han utilizado como espacios estratégicos de reactivación económica y renovación urbana.
“Los distritos culturales ofrecen una poderosa fuente de luz para aquellas ciudades que persiguen reavivar sus economías y fortalecer la resiliencia de sus comunidades. El valor de los distritos culturales es inmenso, multicapa y de gran alcance. Los distritos culturales atraen inversiones, trabajadores y turistas del conocimiento; construyen capital social y comunitario, y revelan una identidad local distintiva”, dice un documental de la Red Global de Distritos Culturales (GCDN por sus siglas en inglés).
En Medellín hay tres: el Distrito creativo y cultural Perpetuo Socorro, el distrito cultural y educativo San Ignacio y el distrito patrimonial de Prado. Los tres empezaron como iniciativas entre personas y/o organizaciones de la sociedad civil, pero con el tiempo fueron formalizados como distritos por los gobiernos local y nacional.
Ese reconocimiento gubernamental genera unos incentivos a las empresas, organizaciones y emprendimientos que tengan su sede allí, que van desde beneficios tributarios hasta tarifas especiales en los impuestos de avisos y tableros e industria y comercio.
Pero los Distritos Culturales van más allá de los beneficios. Son espacios para generar comunidad, para pensar la ciudad y crear nuevas formas de habitarla. Se podría decir que son iniciativas de gobernanza locales, desde lo micro, el barrio.