En fotos | ¿Quién es alias Sebastián, el señalado disidente capturado en Cali en el atentado terrorista de las disidencias de las Farc?

La comunidad del barrio La Base de Cali, todavía aturdida por la explosión, notó que un hombre intentaba huir de la escena del crimen. Lo persiguieron, lo retuvieron y lo entregaron a la Policía. Es el primer capturado por el ataque terrorista que deja seis muertos y 71 heridos en la capital de Valle.
El hombre quedó expuesto en varios videos. Vestía un overol y una camiseta amarilla. Estaba tendido en el piso, botaba sangre por su boca. La comunidad, enfurecida, lo pateaba.
El hombre se identificó como Sebastián y afirmó que era oriundo del municipio de Corinto (Cauca). En sus redes sociales, colgó una foto en la que dejó ver una pista. La pared de la habitación está decorada con cuadros de referentes de la extinta guerrilla de las Farc: Jacobo Arenas, Manuel Marulanda alias Tirofijo y Raúl Reyes.