En fotos | ¿Quién es alias Sebastián, el señalado disidente capturado en Cali en el atentado terrorista de las disidencias de las Farc?

La comunidad del barrio La Base de Cali, todavía aturdida por la explosión, notó que un hombre intentaba huir de la escena del crimen. Lo persiguieron, lo retuvieron y lo entregaron a la Policía. Es el primer capturado por el ataque terrorista que deja seis muertos y 71 heridos en la capital de Valle. El hombre quedó expuesto en varios videos. Vestía un overol y una camiseta amarilla. Estaba tendido en el piso, botaba sangre por su boca. La comunidad, enfurecida, lo pateaba. El hombre se identificó como Sebastián y afirmó que era oriundo del municipio de Corinto (Cauca). En sus redes sociales, colgó una foto en la que dejó ver una pista. La pared de la habitación está decorada con cuadros de referentes de la extinta guerrilla de las Farc: Jacobo Arenas, Manuel Marulanda alias Tirofijo y Raúl Reyes.

Este fue el momento de la captura del sospechoso. FOTO CORTESÍA

A este señalado joven disidente las autoridades venían siguiéndole la pista por su relación con el grupo ilegal de Iván Mordisco. “Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, dijo el presidente Gustavo Petro.

El peligroso alias Marlón

La captura de Sebastián es solo un eslabón en las disidencias de las Farc. El ataque, como lo dijo el presidente Petro, habría sido ordenado por alias Marlon, uno de los máximos cabecillas del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc. De alias Marlon –de acuerdo con reportes militares– se sabe que su nombre de pila es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, uno de los hombres más cercanos a Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), el máximo cabecilla de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC). Para saber más: ¿Quién es “Marlon Vásquez”, el disidente que manda a poner carrobombas en pueblos del Pacífico?