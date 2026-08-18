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¿Quién es Howard Buffett? El extranjero que acompaña a Shakira en Chocó para reconstruir 10 escuelas y la universidad

No es la primera vez que el empresario estadounidense llega a Colombia para hacer algún tipo de donación o apoyar programas de ayuda humanitaria y desarrollo.

  • Shakira visitó Quibdó junto a Howard Buffett y aliados para apoyar la recuperación de escuelas afectadas por el sismo y facilitar el regreso seguro a clases. FOTO: CORTESÍA EQUIPO DE SHAKIRA.
    Shakira visitó Quibdó junto a Howard Buffett y aliados para apoyar la recuperación de escuelas afectadas por el sismo y facilitar el regreso seguro a clases. FOTO: CORTESÍA EQUIPO DE SHAKIRA.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En la tarde del lunes, luego de una semana del terremoto de 7.4 que destruyó varios municipios del occidente colombiano, Shakira visitó Quibdó, capital del Chocó, acompañada por el filántropo Howard Buffett, representantes de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— y de la Fundación Pies Descalzos, para acompañar a niños, niñas, familias y educadores afectados por el sismo que golpeó al departamento.

En declaraciones a medios, la cantante habló sobre sus compromisos con el departamento tras la tragedia que dejó 115.000 afectados, 3.935 heridos, 294 fallecidos y 320 desaparecidos. Sin embargo, la cantante colombiana dejó que gran parte del reflector se quedara en Buffett. ¿Quién es él?

¿Quién es Howard Buffett?

Howard Graham Buffett nació el 16 de diciembre de 1954 en Estados Unidos y es el segundo hijo del reconocido inversionista Warren Buffett. Su nombre combina dos figuras importantes en la historia familiar: Howard Buffett, su abuelo, y Benjamin Graham, mentor y profesor de su padre.

Su trayectoria se ha desarrollado lejos de un único ámbito. Empresario, agricultor, fotógrafo, conservacionista, ex político y filántropo, Buffett ha construido buena parte de su perfil público alrededor de proyectos relacionados con la seguridad alimentaria, la agricultura, la conservación ambiental y la atención de poblaciones afectadas por conflictos.

En el mundo empresarial, ocupa un puesto directivo en The Coca-Cola Company desde el 9 de diciembre de 2010.

Antes de llegar a esa posición, entre 1993 y 2004, hizo parte de la junta directiva de Coca-Cola Enterprises, que en ese periodo era la mayor embotelladora de productos Coca-Cola del mundo.

En contexto: Shakira llegó a Chocó y anunció US$1,25 millones para reconstruir escuelas afectadas por el terremoto

Sin embargo, una de las facetas que más ha marcado su trayectoria es el trabajo filantrópico. Como presidente y director ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett (HGBF), ha recorrido más de 130 países para documentar problemas relacionados con la biodiversidad, la pobreza y las necesidades básicas de distintas comunidades.

La organización concentra sus esfuerzos principalmente en África y Centroamérica y financia iniciativas de agricultura, nutrición, acceso al agua, asistencia humanitaria, conservación y atención de poblaciones afectadas por conflictos.

Su relación con la conservación ambiental también lo llevó a participar en organismos como National Geographic, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy y Ecotrust. Además, creó el Nature Conservation Trust en Sudáfrica, destinado a respaldar la protección del guepardo, y fundó la International Conservation Foundation y el Cougar Fund, organizaciones vinculadas con la conservación de grandes felinos.

En octubre de 2007, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas lo designó Embajador de Buena Voluntad contra el Hambre. Posteriormente se incorporó a las juntas de la Fundación Barefoot y de la Campaña ONE. En marzo de 2010 también se sumó a la Eastern Congo Initiative, organización creada por el actor Ben Affleck.

La conservación de especies amenazadas ha sido otro de los campos en los que ha concentrado recursos.

En marzo de 2014, la Fundación Howard G. Buffett destinó US$23,7 millones, equivalentes entonces a 255 millones de rands sudafricanos, a un programa de tres años desarrollado junto con el Nature Conservation Trust y los Parques Nacionales de Sudáfrica para combatir la caza furtiva de rinocerontes.

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En Colombia, la fundación también asumió un compromiso de gran escala. El 15 de febrero de 2020, el empresario destinó US$200 millones al desarrollo del municipio de Tibú, en Norte de Santander, una zona caracterizada por su alta presencia de cultivos de coca.

El objetivo de esa inversión fue contribuir a que los agricultores puedan sustituir los cultivos ilícitos por alternativas legales, entre ellas el cacao.

¿Qué hará Shkira en el Chocó tras el terremoto?

Durante la visita, Shakira se reunió con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, con el propósito de conocer de primera mano las afectaciones y las necesidades de las comunidades.

Uno de los principales desafíos identificados es la recuperación de la infraestructura educativa. Cerca de 200 escuelas han reportado daños como consecuencia del sismo, lo que dificulta el regreso de los estudiantes a las aulas.

Como respuesta inicial a la emergencia, Shakira anunció un compromiso de US$1,25 millones para contribuir a la construcción y reconstrucción de las instituciones educativas afectadas y facilitar que los niños y niñas puedan regresar a clases lo antes posible. En esos esfuerzos se incluye la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, gravemente afectada por el sismo.

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El aporte está compuesto por US$500.000 de Shakira y Live Nation, otros US$500.000 del Fondo de Educación FIFA Global Citizen y US$250.000 de CAF.

La Fundación Pies Descalzos estará al frente de los esfuerzos de reconstrucción, en coordinación con las autoridades locales y las comunidades educativas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Howard Buffett y por qué está en Chocó con Shakira?
Howard Buffett es un empresario y filántropo estadounidense, hijo del inversionista Warren Buffett. Llegó a Quibdó junto a Shakira, CAF y la Fundación Pies Descalzos para conocer las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto y acompañar los proyectos de reconstrucción educativa.
¿Cuánto dinero aportará Shakira para reconstruir escuelas en Chocó?
Shakira anunció un aporte de US$1,25 millones para apoyar la construcción y reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el terremoto. De ese monto, US$500.000 corresponden a Shakira y Live Nation, US$500.000 al Fondo de Educación FIFA Global Citizen y US$250.000 a CAF.
¿Cuántas escuelas de Chocó resultaron afectadas por el terremoto?
Cerca de 200 escuelas reportaron daños tras el terremoto de magnitud 7,4. La afectación de la infraestructura educativa es uno de los principales problemas para que los estudiantes puedan regresar a clases con normalidad.
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