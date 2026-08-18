El nombramiento le duró dos días: vicepresidente de la ANI, Andrés Camilo Pardo, renunció

Andrés Camilo Pardo Jiménez estuvo apenas dos días al frente de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El funcionario presentó su renuncia el 16 de agosto, después de que su llegada a la entidad generara cuestionamientos de sectores políticos por sus vínculos con personas de la administración de Gustavo Petro.
Pardo Jiménez había sido posesionado el 14 de agosto por Ricardo Ayerbe Pino, presidente de la ANI, en el cargo de Vicepresidente de Agencia, Código E2, Grado 05, adscrito a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa.
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La salida se produjo en un momento especialmente sensible para la entidad. Esta dependencia tiene entre sus responsabilidades la administración de recursos y asuntos relacionados con el personal de la ANI, mientras el Gobierno adelanta la respuesta a las afectaciones en infraestructura provocadas por el sismo del 10 de agosto en el suroccidente del país.