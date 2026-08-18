El nombramiento le duró dos días: vicepresidente de la ANI, Andrés Camilo Pardo, renunció

Andrés Camilo Pardo Jiménez estuvo apenas dos días al frente de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El funcionario presentó su renuncia el 16 de agosto, después de que su llegada a la entidad generara cuestionamientos de sectores políticos por sus vínculos con personas de la administración de Gustavo Petro. Pardo Jiménez había sido posesionado el 14 de agosto por Ricardo Ayerbe Pino, presidente de la ANI, en el cargo de Vicepresidente de Agencia, Código E2, Grado 05, adscrito a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa. Entérese: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir La salida se produjo en un momento especialmente sensible para la entidad. Esta dependencia tiene entre sus responsabilidades la administración de recursos y asuntos relacionados con el personal de la ANI, mientras el Gobierno adelanta la respuesta a las afectaciones en infraestructura provocadas por el sismo del 10 de agosto en el suroccidente del país.

Las fotografías que generaron reparos políticos

Después de la posesión comenzaron a circular en Facebook fotografías de Pardo Jiménez junto a Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue ministro de Salud durante el gobierno de Gustavo Petro. Conozca: Un millón de personas sin cobertura y más tutelas: así deja Petro la salud, según observatorio

Las imágenes provocaron reparos entre sectores que respaldan al actual gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha planteado una revisión de los funcionarios y contratistas vinculados con la anterior administración. A esos cuestionamientos se sumó otro elemento. El 5 de agosto, pocos días antes de la posesión de Pardo, su esposa, Íngrid Paola Ortiz, fue nombrada notaria 74 de Bogotá mediante un decreto firmado por Gustavo Petro y Cielo Rusinque, quien ejercía funciones de ministra de Justicia en ese momento. La coincidencia de ambos nombramientos alimentó las críticas políticas alrededor de la llegada de Pardo a la ANI. Le puede interesar: Piden moción de censura a MinVivienda, quien se fue de paseo a Santa Marta mientras Colombia enfrenta la emergencia del terremoto

Andrés Camilo Pardo presentó su renuncia el 16 de agosto

Dos días después de asumir el cargo, Pardo Jiménez redactó su carta de dimisión. En el documento no atribuyó su salida a los cuestionamientos políticos ni entregó detalles sobre las circunstancias que llevaron a su decisión. “De manera atenta me permito presentar mi carta de renuncia a partir del día de hoy 16 de agosto de 2026 al cargo que ostento actualmente como Vicepresidente de Agencia, Código E2, Grado 05, adscrito a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, cargo perteneciente a la planta global de la Agencia Nacional de Infraestructura; cargo que he venido desempeñando con responsabilidad, entereza y compromiso”, escribió. En la misma carta añadió: “La responsabilidad podrá terminar, pero el compromiso con Colombia permanece”. La ANI confirmó posteriormente a Portafolio que Ricardo Ayerbe Pino aceptó la renuncia. La entidad indicó que el reemplazo será definido cuando se encuentre un candidato cuyo perfil se ajuste a las pautas establecidas por la administración de Abelardo de la Espriella.

Van tres nombramientos cuestionados en el nuevo Gobierno

La salida de Pardo se suma a otros dos que han marcado el comienzo de la administración de De la Espriella y en los que los antecedentes de funcionarios frente al gobierno anterior terminaron generando cambios. El primero fue Carlos Eduardo Sepúlveda, cuya designación al frente del Departamento Nacional de Planeación (DNP) fue reversada después de que se conociera su participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Petro. En su lugar fue designado Julián Buitrago. En contexto: Nombramiento de Julián Buitrago en el DNP desató polémica, ¿por qué?

El segundo caso correspondió a Magda Yolima Amaya Arévalo, quien presentó su renuncia tres días después de haber asumido la Secretaría General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Movimientos producidos después de que el presidente De la Espriella ordenara revisar los nombramientos de su administración. En una instrucción dirigida a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, el mandatario pidió verificar los antecedentes y actuaciones de quienes llegaran al Gobierno: “Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”, señaló el presidente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El caso de Pardo, sin embargo, tiene una diferencia frente a los anteriores, pues su salida se concretó mediante una renuncia presentada por el propio funcionario, después de permanecer dos días en el cargo, y la ANI no relacionó oficialmente su decisión con los cuestionamientos políticos que surgieron tras su posesión. Siga leyendo: Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos

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