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Universidad Nacional aumenta controles en campus de Bogotá por actos de violencia

El acceso a la institución estará restringido para quienes no porten carné o no expliquen los motivos de la visita.

  • Los controles anunciados se implementarán en el campus de Bogotá de la Universidad Nacional. FOTO: COLPRENSA.
    Los controles anunciados se implementarán en el campus de Bogotá de la Universidad Nacional. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 3 horas
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A partir de este martes 18 de agosto, la Universidad Nacional impondrá mayores medidas de seguridad para ingresar a su campus en Bogotá, a raíz de los casos de violencia que se han presentado recientemente en el centro educativo.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, todas las personas que ingresen a esa sede deberán portar carné institucional, que los acredite como estudiantes, profesores o funcionarios de la entidad.

Así mismo, el personal de vigilancia podrá solicitarles los documentos de identidad y que acrediten el vínculo con la universidad o la razón por la que deben ingresar.

La Nacional recomendó a sus estudiantes y a todo su personal que tramiten el carné si no lo tienen, así como a los egresados, que también pueden solicitarlo. Los visitantes deberán registrarse obligatoriamente al ingresar.

“Las medidas previstas no tienen como propósito restringir injustificadamente el acceso al campus, sino fortalecer las condiciones de identificación y seguridad de quienes ingresan a la Ciudad Universitaria”, dijo la entidad en un comunicado.

Uno de los incidentes que provocó este ajuste en la seguridad interna sucedió el pasado 29 de julio, cuando tres alumnos quedaron heridos a puñaladas, entre ellos el representante estudiantil Kevin Arrigui.

Los agresores, según la víctima, fueron integrantes de un sindicato de la institución, ofendidos porque él les tumbó una pancarta momentos antes de la pelea.

El 27 de mayo de 2026 un grupo de encapuchados realizó actos de proselitismo insurgente en el mismo campus, portando estandartes alusivos al bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, adscrito al Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que lidera Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

A estos hechos se suman frecuentes actos de vandalismo, amenazas y atentados con explosivos improvisados, perpetrados por encapuchados que utilizan la universidad como refugio, mientras agreden a la comunidad circundante y los buses de transportes público.

En esas situaciones, la rectoría siempre ha manifestado que detrás hay personas que no son de la universidad, pero se camuflan entre el profesorado y los estudiantes.

Continúe leyendo: Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional se unieron y expulsaron a encapuchados que tenían banderas de “Calarcá”.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué se necesita para ingresar a la Universidad Nacional en Bogotá desde el 18 de agosto de 2026?
Desde el martes 18 de agosto, quienes ingresen al campus de Bogotá deberán portar el carné institucional que acredite su vínculo con la Universidad Nacional. El personal de vigilancia también podrá solicitar documentos de identidad y verificar la razón del ingreso.
¿Qué deben hacer los estudiantes de la Universidad Nacional que no tienen carné?
Los estudiantes que no tengan carné deberán tramitarlo para poder acreditar su vínculo con la universidad al momento de ingresar al campus. La institución recomendó realizar este trámite a estudiantes y demás integrantes de su comunidad que aún no cuenten con la identificación.
¿Por qué la Universidad Nacional aumentó los controles de seguridad en Bogotá?
La Universidad Nacional aumentó los controles debido a varios hechos recientes de violencia, vandalismo, amenazas y ataques con explosivos improvisados registrados en el campus y sus alrededores. Entre los antecedentes está el ataque con arma blanca del 29 de julio de 2026, en el que tres estudiantes resultaron heridos.
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