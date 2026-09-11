¿Quién es el niño? El secreto de Crepes & Waffles que custodia como la receta de Coca-Cola

Ir a Crepes & Waffles es una experiencia sensorial que resulta agradable para la mayoría de sus comensales. Los platos, que suelen estar bien decorados y asequibles, hacen que esta cadena de restaurantes se convierta en una de las más cotizadas del país.
Sus fundadores, Beatriz Fernández y Eduardo Macía, se unieron en 1980 para crear una marca que goza de gran renombre en la actualidad. Según el Mapa Nacional de Retail, con cifras de 2025, Crepes & Waffles ocupó el segundo lugar entre las cadenas de restaurantes con mayores ingresos de Colombia, obteniendo $1,26 billones y un crecimiento del 13,3 %. Este puesto solo es superado por Frisby, que obtuvo $1,50 billones en ingresos.
Lea también: Crepes & Waffles confirma el asombroso hallazgo de 14 tumbas prehispánicas en Tolima
Si nos vamos al concepto de la marca, Crepes & Waffles tiene un diseño rústico, con luces tenues y una mobiliaria enfocada en tonos terracota, grises y madera. Este diseño cálido hace que el restaurante se vea sofisticado y agradable a la vista.