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¿Quién pagó el jet privado que llevó a Delcy Rodríguez a EE. UU.? Una empresa colombiana operó el vuelo

Rodríguez se convierte en la primera mandataria venezolana en participar en la Asamblea General de la ONU desde la intervención de Nicolás Maduro en 2018.

  • Delcy Rodríguez llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2026. FOTO: AFP
    Delcy Rodríguez llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2026. FOTO: AFP
El Colombiano
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Agencia AFP
hace 7 minutos
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la agenda de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta es la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.

Y es que Rodríguez ha mantenido una estrecha relación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que incluso le otorgó permiso para ingresar a suelo estadounidense pese a sus restricciones internacionales.

Lea también: Donald Trump llega a la Asamblea General de la ONU con el mundo en tensión

Esto ocurre, también, después de que ambos gobiernos concretaran un importante acuerdo petrolero para operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles. Los dos mandatarios tienen previsto reunirse este martes para entablar un diálogo sobre temas de interés general.

Sin embargo, medios estadounidenses especulan que Rodríguez no llegó exclusivamente para participar en las actividades diplomáticas, sino que también tendría una agenda privada en la que estaría contemplado dirigirse al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde están recluidos Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

¿En qué avión llegó Delcy Rodríguez a Venezuela?

También surgieron dudas sobre el jet privado en el que Rodríguez llegó a Estados Unidos en la madrugada del 21 de septiembre. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto de Teterboro, ubicado en Nueva Jersey. Se trató de un Gulfstream G500, con capacidad para hasta 15 pasajeros y matrícula estadounidense N818CA.

Entérese: Delcy Rodríguez llegó a EE. UU. para participar en Asamblea General de la ONU y reunirse con Trump

El avión estaría registrado a nombre de NPI Leasing LLC, pero sería operado por Helistar SAS. Voceros de esta empresa colombiana indicaron a El Tiempo que fueron contactados por un broker estadounidense para gestionar el vuelo. “El broker contrató con el gobierno venezolano. A nosotros nos pagan en Estados Unidos”, revelaron los representantes de Helistar al medio citado.

Esta misma empresa tendría contratos con Ecopetrol y ha transportado a Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, así como a la excongresista condenada Aida Merlano, tras su deportación desde Venezuela. Cabe recordar que el avión oficial que utilizaba Nicolás Maduro fue confiscado en septiembre de 2024 en República Dominicana.

Con información de AFP*

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo llegó Delcy Rodríguez a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU?
Delcy Rodríguez llegó a Estados Unidos en la madrugada del 21 de septiembre de 2026 para participar en las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. La presidenta interina aterrizó en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey.
¿Cuándo se reunirá Delcy Rodríguez con Donald Trump?
Delcy Rodríguez tiene previsto reunirse con Donald Trump el martes 22 de septiembre de 2026, durante las actividades paralelas a la Asamblea General de la ONU. La reunión será el primer encuentro presencial entre ambos desde que Rodríguez asumió el liderazgo interino de Venezuela.
¿Delcy Rodríguez visitará a Nicolás Maduro en la cárcel de Brooklyn?
No existe, hasta el momento, una confirmación pública de que Delcy Rodríguez vaya a visitar a Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Aunque han circulado versiones sobre una posible visita, no se ha informado públicamente de una solicitud o autorización para ese encuentro.
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