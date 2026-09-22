Dimayor anunció el cambio de estadio para final de ida de la Liga Femenina; ya no será en El Campín

La Dimayor confirmó que la final de este miércoles, entre Santa Fe y Deportivo Cali tuvo un cambio en el lugar donde se desarrollará el partido, por ello no será en El Campín sino en La Independencia de Tunja.

En un comunicado, la Dimayor informó que “la programación de las competencias organizadas por la entidad se realiza con base en la disponibilidad de escenarios deportivos que es reportada oportunamente por los clubes afiliados a la administración y por ello, había programado para El Campín el duelo de la final, pues Santa Fe nunca fue notificado por parte del actual arrendatario del escenario deportivo la restricción de uso para esas fechas”.

Ahora, al conocer la no disponibilidad del escenario para el juego de ida de este miércoles, la Dimayo tuvo que reprogramar el compromiso en un nuevo escenario y, por ello, el duelo se realizará en el estadio Independiente de Tunja, a las 7:00 de la noche.

También le puede interesar: ¿Quién es Valerín Loboa, la delantera que metió a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20?

Hay que recordar que Santa Fe clasificó a la final tras dejar en el camino a Millonarios, mientras que el Deportivo Cali hizo lo propio con Atlético Nacional. Ambos clubes ya se clasificaron a la Copa Libertadores Femenina que se disputará en Quito, Ecuador, desde el próximo 15 de octubre.

Además, ambos clubes suman tres títulos en la Liga Femenina, por lo que el ganador de la serie se convertirá en el equipo más laureado del fútbol femenino de Colombia.

El Deportivo Cali, que es líder de la reclasificación con 55 puntos, es el gran favorito para quedarse con el título, ya que dejó en el camino de la semifinal a Atlético Nacional que, junto a Millonarios acumularon 48 puntos cada uno, para ser segundo y tercero en la tabla (sumando el todos contra todos, cuadrangulars y semifinal), mientras que América es cuarto con 45 unidades y Santa Fe es quinto con 41 puntos.

Lea además: Hora y dónde ver Colombia-Corea del Norte por la semifinal del Mundial Sub 20

Las Azucareras son las actuales bicampeonas, lograron los títulos en las ediciones 2024 y 2025 ante Santa Fe. Las caleñas se llevaron el título sobre las capitalinas con series de 4-1 y en la final del año pasado 1-1 que forzó la definición del título a través de los penales, en los que ganó el Cali 5-4.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .